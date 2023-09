Πολιτική

Μητσοτάκης για συνάντηση με Ερντογάν: Παραγωγική η συζήτηση - Ποια ήταν τα θέματα της ατζέντας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός, μετά την συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο. Πότε θα πραγματοποιηθεί το επόμενο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας.

-

Σε θετικό κλίμα ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Αμέσως μετά τη συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Είχαμε μία παραγωγική συζήτηση με τον Πρόεδρο Ερντογάν παρουσία των Υπουργών Εξωτερικών και των Διπλωματικών μας Συμβούλων.

Συμφωνήσαμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ώστε να εμβαθύνουμε το θετικό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το οποίο έχει εγκαθιδρυθεί τους τελευταίους μήνες, και προσδιορίσαμε με σαφήνεια το επίπεδο των επαφών και των συναντήσεων για το επόμενο διάστημα σε επίπεδο πολιτικού διαλόγου, Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, αλλά και προώθησης της θετικής ατζέντας.

Συμφωνήσαμε, επίσης, το επόμενο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας να διεξαχθεί στις 7 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Ταυτόχρονα, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και για μια σειρά από κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες μας. Να σταθώ ενδεικτικά στο πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης, όπου πιστεύω ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία της Τουρκίας προκειμένου να μειωθούν στο ελάχιστο οι μεταναστευτικές ροές.

Αλλά, φυσικά, συζητήσαμε και τα ζητήματα και τις μεγάλες προκλήσεις της κλιματικής κρίσης, καθώς Ελλάδα και Τουρκία είναι δύο μεσογειακές χώρες, οι οποίες και αυτό το καλοκαίρι βρέθηκαν αντιμέτωπες με σημαντικές φυσικές καταστροφές, προϊόν της υπερθέρμανσης του πλανήτη και της κλιματικής κρίσης, η οποία είναι ήδη εδώ μαζί μας.

Πιστεύω ότι και αυτό το πεδίο συνεργασίας μπορεί να διερευνηθεί περισσότερο, έτσι ώστε να τύχει αντικείμενο και κάποιων συγκεκριμένων συμφωνιών, οι οποίες θα υπογραφούν στα πλαίσια του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, τον Δεκέμβριο στη Θεσσαλονίκη».





Ειδήσεις σήμερα:

Εμπορικό Ναυτικό - Θάνατος δοκίμου: Το μοιραίο εκπαιδευτικό ταξίδι στην Ινδία

Απεργία ΑΔΕΔΥ - Μέσα Μεταφοράς: Πώς θα κινηθούν την Πέμπτη

Ρεάλ Μαδρίτης: Ροζ σκάνδαλο με πρωταγωνιστές νεαρούς παίκτες