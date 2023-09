Υγεία - Περιβάλλον

“Daniel” - Θεσσαλία: εμφανίστηκαν κρούσματα λεπτοσπειρίωσης και σαλμονέλας

Συνεχίζονται οι εμβολιασμοί για τέτανο και ξεκνούν τα παιδικά εμβόλια για Ηπατίτιδα Α.

Σταθερή άνοδο φαίνεται ότι παρουσιάζουν στις πληγείσες από τον Daniel περιοχές τα ποσοστά μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών εξαιτίας των στάσιμων υδάτων. Συγκεκριμένα όπως ανακοινώθηκε την Τετάρτη στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων στη Λάρισα, στην περιφέρεια Θεσσαλίας το 24ωρο Τρίτης προς Τετάρτη καταμετρήθηκαν 1.236 προσελεύσεις στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των υπό επιτήρηση μονάδων υγείας. Οι 45 από αυτές αφορούν λοιμώξεις του γαστρενετερικού συστήματος και οι 101 λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος. Η αύξηση του αριθμού των καταγεγραμμένων κρουσμάτων της λοίμωξης του αναπνευστικού πιθανόν να οφείλεται απλώς στην αύξηση της θετικότητας του SAR-CoV-2 που παρατηρείται στην περιφέρεια της Θεσσαλίας όπως και στις περισσότερες περιφέρειες της επικράτειας. Συνολικά κατεγράφησαν το ως άνω 24ωρο 5 νέες νοσηλείες γαστρεντερίτιδας και 7 νέες νοσηλείες λόγω λοιμώξεων του αναπνευστικού. Στο ίδιο διάστημα, με μοριακή μέθοδο ανίχνευσης γενετικού υλικού, ανιχνεύτηκαν εντεροπαθογόνα σε 5 δείγματα γαστρεντερικού. Επιπλέον, μέσω της υποχρεωτικής δήλωσης νοσημάτων, δηλώθηκε 1 κρούσμα σαλμονέλας που από διερεύνηση προκύπτει ότι συνδέεται με τα πλημμυρικά φαινόμενα. Στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας υπάρχουν πλέον 2 πιθανά κρούσματα λεπτοσπείρωσης που βρίσκονται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση. Οι ασθενείς είναι από πληγείσα περιοχή και είναι κλινικά καλά. Σχετικά με το θάνατο πολίτη στη Λάρισα, ο έλεγχος για λεπτοσπείρωση ήταν αρνητικός. Μέχρι την Τετάρτη έχουν πραγματοποιηθεί 568 εμβολιασμοί για τέτανο, ενώ την Πέμπτη ξεκινούν εμβολιασμοί σε παιδιά για την ηπατίτιδα Α.

Έντομα δυνάμει φορείς του Ιού toy Δυτικού Νείλου

Την Τρίτη πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες προνυμφών κουνουπιών σε στάσιμα ύδατα. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες προνυμφών σε 53 σημεία, εκ των οποίων ανευρέθηκαν ζωντανές προνύμφες γένους Culex (σ.σ. κουνούπια κατάλληλα για τη μετάδοση Ιού toy Δυτικού Νείλου) σε 13 από τα σημεία αυτά. Προγραμματίζονται εξάλλου επιπλέον δράσεις από την Πέμπτη στις πλημμυρισμένες περιοχές, οι οποίες είναι υψηλού κινδύνου για τη μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου, δράσεις που περιλαμβάνουν ενημέρωση και διανομή έντυπου υλικού για την προστασία από τα κουνούπια, καθώς και διανομή εντομοαπωθητικών.

Πόσιμο το νερό στο Βόλο

Από ελέγχους του δικτύου υδροδότησης επιβεβαιώνεται ότι το νερό που παρέχεται από το δίκτυο ΔΕΥΑΜΒ Βόλου είναι πλέον κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση, για πόση, για μαγείρεμα και για άλλες οικιακές χρήσεις όπως ατομική υγιεινή. Σε καταναλωτές όμως με ειδικά προβλήματα υγείας όπως οι υπερτασικοί και όσοι ακολουθούν δίαιτα φτωχή σε αλάτι συστήνεται να αποφεύγεται η πόση εξαιτίας της σχετικά υψηλής αλατότητας.βΑκατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση συνεχίζει να χαρακτηρίζεται το νερό που παρέχεται στις δημοτικές ενότητες Πορταριάς, Ιωλκού, Μακρυνίτσας, καθώς και στους οικισμούς των Χανίων και της Δρακείας. Για τα άλλα δίκτυα ύδρευσης δεν υπάρχουν αλλαγές και ισχύουν όσα αναφέρθηκαν σε προηγούμενη ενημέρωση.

Οστρακοκαλλιέργειες

Από την επικοινωνία με τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες και τους καλλιεργητές προκύπτει ότι τα ύδατα των περιοχών παραγωγής οστράκων της Πιερίας και της Θεσσαλονίκης δεν παρουσιάζουν ορατή φερτή ύλη. Προληπτικά όμως έχει κλείσει μία ζώνη παραγωγής οστράκων στην Πιερία, η οποία βρίσκεται κοντά προς τις εκβολές του Πηνειού ποταμού, χωρίς όμως να συνορεύει επακριβώς με αυτές. Αναμένονται τα αποτελέσματα από τα δείγματα τα οποία έχουν ληφθεί. Σημειώνεται δε ότι η εκτροφή βρίσκεται προς το παρόν στο στάδιο του γόνου, ο οποίος ούτως ή άλλως δεν διατίθεται προς κατανάλωση.

