Λιμάνι Πειραιά - “Ελευθέριος Βενιζέλος”: Απίστευτη ταλαιπωρία για εκατοντάδες επιβάτες

Το πλοίο αναχώρησε κανονικά το βράδυ της Πέμπτης από το λιμάνι του Πειραιά για τα Χανιά, αλλά αναγκάστηκε να επιστρέψει λόγω μηχανικού προβλήματος.

Απίστευτη ταλαιπωρία περίμενε τους 689 επιβάτες και τα 122 μέλη του πληρώματος, του πλοίου «Ελευθέριος Βενιζέλος», το οποίο αναχώρησε το βράδυ της Τετάρτης από το λιμάνι του Πειραιά για τα Χανιά.

Ενώ το πλοίο αναχώρησε κανονικά, λίγο έξω από το λιμάνι του Πειραιά, υποχρεώθηκε να επιστρέφει λόγω μηχανικού προβλήματος.

Αφού έγιναν οι απαραίτητοι έλεγχοι και εργασίες, τελικά το πλοίο αναχώρησε στις 4 τα ξημερώματα και αναμένεται να φτάσει στον τελικό του προορισμό τα μεσημέρι.

