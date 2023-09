Κοινωνία

Ωρωπός: Βρέθηκε προφυλακτικό στο στομάχι σκύλου – υποψίες ότι έπεσε θύμα βιασμού

Το άτυχο ζώο αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας κι όταν η κηδεμόνας του το πήγε στον κτηνίατρο για να κάνει υπέρηχο, άπαντες βρέθηκαν μπροστά σε μια δυσάρεστη έκπληξη.

Υποψίες πως ένας σκύλος έπεσε θύμα κτηνοβασίας προέκυψαν έπειτα από επέμβαση που υποβλήθηκε το ζώο σε κτηνιατρείο στη Χαλκίδα και αποκάλυψε προφυλακτικό στο στομάχι του.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα eviathema.gr, η κηδεμόνας ενός σκύλου επισκέφθηκε κτηνιατρείο στον Ωρωπό και κατά τη διάρκεια της εξέτασης υπερήχου στον σκύλο, διαπιστώθηκε πως υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας.

Έπειτα η κηδεμόνας του ζώου το μετέφερε σε πιο εξειδικευμένο κτηνιατρείο στη Χαλκίδα όπου του υποβλήθηκε σε επέμβαση προκειμένου να διορθωθεί το πρόβλημα που εντοπίστηκε. Ωστόσο, στο στομάχι του σκύλου βρέθηκαν υπολείμματα προφυλακτικού, κάτι που οδήγησε στο συμπέρασμα ότι το ζώο είχε πέσει θύμα κτηνοβασίας.

Άμεσα για την περίπτωση ενημερώθηκε το ΑΤ Χαλκίδας. Ακολούθως, αναφέρει η ίδια πηγή, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης αναζητείται στα πλαίσια του αυτοφώρου η κηδεμόνας ώστε να συλληφθεί.

Σύμφωνα με την νομοθεσία για κάθε είδους σεξουαλική συνεύρεση με ζώα, καθώς και οποιαδήποτε πράξη βίας ή θανάτωση μικρών ζώων με σκοπό το κέρδος και τη σεξουαλική ικανοποίηση ατόμων που παρακολουθούν ή συμμετέχουν σε αυτά το πρόστιμο ανέρχεται από 30.000 έως 50.000 ευρώ για κάθε ζώο και για κάθε περιστατικό.

