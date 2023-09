Αθλητικά

Γουαδαλαχάρα: Η Σάκκαρη με... φόρα στα προημιτελικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια πραγματοποίησε μία μεγάλη εμφάνιση και επικράτησε της Καμίλα Τζιόρτζι.

-

Στα προημιτελικά του τουρνουά στη Γουαδαλαχάρα προκρίθηκε η Μαρία Σάκκαρη. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια πραγματοποίησε μία μεγάλη εμφάνιση και επικράτησε με 2-0 (6-2, 6-2) της Καμίλα Τζιόρτζι.

Στο πρώτο σετ η Σάκκαρη προηγήθηκε με 5-0 σετ, μείωσε η αντίπαλός της σε 5-2 και τελικά επικράτησε με 6-2.

Στο δεύτερο σετ η Τζιόρτζι έκανε το μπρέικ και προηγήθηκε με 2-0. Σε εκείνο το σημείο η Σάκκαρη ανέβασε την απόδοσή της και επικράτησε εύκολα με 6-2.

?? SAKKATTACK ??@mariasakkari continues to shine in Guadalajara she defeats Giorgi 6-2, 6-2, and is into the final eight. #GDLOpenAKRON pic.twitter.com/WIUgc7xrrY — wta (@WTA) September 20, 2023

Επόμενη αντίπαλός της η Εμιλιάνα Αράνγκο από την Κολομβία, Νο180 στην παγκόσμια κατάταξη.

Ειδήσεις σήμερα:

“Ελευθέριος Βενιζέλος”: Απίστευτη ταλαιπωρία για εκατοντάδες επιβάτες

Μητσοτάκης – Στόλτενμπεργκ: Συνάντηση στην Νέα Υόρκη

Νότια Αφρική: Κύμα που προκάλεσε ελικόπτερο σκόρπισε τον θάνατο σε πολεμικό υποβρύχιο