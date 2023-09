Πολιτική

Βελόπουλος: Ο Κασσελάκης είναι ο ορισμός της πολιτικής και οικονομικής διαπλοκής

«Με ενόχλησε που ο Μητσοτάκης πήγε να δει τον Ερντογάν “στο σπίτι της Τουρκίας”, Θέλει να μας πάει σε συνεκμετάλλευση με τους Τούρκους στο Αιγαία», είπε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», αναφέρθηκε εκτενώς στον Στέφανο Κασσελάκη και την υποψηφιότητα του για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ.

Δείχνοντας μια φωτογραφία του κ. Κασσελάκη, με τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζορτζ Τσούνη, παρατήρησε με σκωπτικό ύφος «θα ήθελα να τον δω σε πορεία προς την πρεσβεία των ΗΠΑ για την εξέγερση του Πολυτεχνείου και να φωνάζει “φονιάδες των λαών Αμερικάνο”».

Στη συνέχεια υποστήριξε πως τίθεται θέμα ασυμβίβαστου, καθώς η μητέρα του συντρόφου του κ. Κασσελάκη έχει σχέση με προμηθεύτρια εταιρεία της ΔΕΗ και θα παρουσιάσει στοιχεία στη Βουλή για το θέμα αυτό.

«Ο κ. Κασσελάκης είναι ο ορισμός της οικονομικής και πολιτικής διαπλοκής», υπογράμμισε ο κ. Βελόπουλος.

Στη συνέχεια δήλωσε ότι «ξεχάσαμε τη Θεσσαλία» και υποστήριξε πως πολλοί κάτοικοι των πληγέντων περιοχών μένουν ακόμη σε σκηνές, δίπλα σε κουφάρια ζώων και θα πρέπει να τους βρούμε στέγη άμεσα πριν χαλάσει ο καιρός.

Αναφερόμενος στη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, είπε ότι «με ενόχλησε σημειολογικά που ο Μητσοτάκης πήγε να δει τον Ερντογάν “στο σπίτι της Τουρκίας”».

Κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι έκανε εγκληματικό λάθος μιλώντας για διαφορές με την Τουρκία σε επίπεδο εδαφικών διεκδικήσεων και θαλάσσιων ζωνών και υποστήριξε πως όχι μόνο δεν πρέπει να πάμε στη Χάγη για τις διαφορές μας με την Τουρκία, αλλά θα πρέπει να σταματήσουμε και τον διάλογο με την Άγκυρα.

Τέλος επανέλαβε την άποψη του ότι «ο Μητσοτάκης θέλει να μας πάει σε συνεκμετάλλευση με την Τουρκία στο Αιγαίο»»





