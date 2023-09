Κοινωνία

“Daniel” - Πυροσβεστική: Πάνω από 3500 διασώσεις στην Θεσσαλία

Χιλιάδες ήταν και οι κλήσεις που διαχειρίστηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Συνολικά 10.247 κλήσεις έχει λάβει στην Περιφέρεια Θεσσαλίας το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος από την Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου έως σήμερα στις 7 το πρωί.

Επιπλέον μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 3.636 αντλήσεις υδάτων και μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία 3.576 άτομα, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν ισχυρές στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και όπου απαιτείται, τα εναέρια και επίγεια μέσα καθώς και Σ.μη.Ε.Α. του Π.Σ. μεταφέρουν τρόφιμα, νερό, φάρμακα και είδη κλινοστρωμνής σε πληγέντες των περιοχών της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

