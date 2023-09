Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Κασσελάκης απαντά στην Αχτσιόγλου για το SMS

«Την Έφη Αχτσιόγλου τη σέβομαι και την τιμώ» αναφέρει ο Στέφανος Κασσελάκης. Αναλυτικά η ανάρτησή του.

Στο πλευρό της Έφης Αχτσιόγλου αναφορικά με το εξώδικο που κατέθεσε σχετικά με SMS που φέρεται - βάσει δημοσίευματος - να είχε στείλει στον Αλέξη Τσίπρα, στάθηκε ο Στέφανος Κασσελάκης με ανάρτησή του στα social media το πρωί της Πέμπτης. Kάνει λόγο για «δυνατές επιθέσεις» που δέχεται και ο ίδιος ακόμη και από Μέσα του κόμματος.

Αναφέρει ότι πιστεύει απόλυτα την Έφη Αχτσιόγλου που μίλησε για ένα ψεύτικο sms, ότι τη σέβεται και την τιμά και ότι «έχει να διαδραματίσει μεγάλο ρόλο στον κοινό μας στόχο».

Αναλυτικά, ο κ. Κασσελάκης αναφέρει:

«Πέμπτη 21/9/23

Στον ΣΥΡΙΖΑ έχω συναγωνιστές, όχι αντιπάλους.

Η Έφη Αχτσιόγλου μίλησε για ένα ψεύτικο sms που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και για αήθεις διαστρεβλώσεις. Έστειλε εξώδικο. Την πιστεύω απόλυτα.

Θέλω να ξεκαθαρίσω και πάλι:

Στον ΣΥΡΙΖΑ έχω συναγωνιστές, όχι αντιπάλους.

Ανθρώπους που από τη Δευτέρα θα είμαστε μαζί στη μάχη για να πέσει το καθεστώς Μητσοτάκη. Την Έφη Αχτσιόγλου τη σέβομαι και την τιμώ και έχει να διαδραματίσει μεγάλο ρόλο στον κοινό μας στόχο.

Προσωπικά, έχω δεχτεί τις μεγαλύτερες δυνατές επιθέσεις. Από τα ΜΜΕ του συστήματος, αλλά ακόμα και από εκείνα του κόμματος, ως υποψήφιος που δεν έχει την ομπρέλα προστασίας του κομματικού σωλήνα. Και από το ίδιο το Μαξίμου, που με πολεμάει λυσσαλέα πριν καν εκλεγώ.

Είμαι εδώ για να αντιμετωπίσω όλες τις επιθέσεις. Και να τις συντρίψω μία προς μία.

Όμως να ξέρουν όλοι ότι για τις συναγωνίστριες και τους συναγωνιστές μου θα είμαι ασπίδα προστασίας.

Δευτέρα 25/9/23

Είμαστε μία γροθιά. Και είμαστε με το φως».

