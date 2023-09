Life

Κασσελάκης: Η επίσκεψη με τον Τάιλερ στο πατρικό της μητέρας του (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η βραδινή έξοδος του Στέφανου Κασσελάκη με τον σύντροφό του και τον σκύλο του. Τι δήλωσε στην εκπομπή "Το Πρωινό".

-

Ο Στέφανος Κασσελάκης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" μετά την επίσκεψή του στη Χαλκίδα, όπου μίλησε στον κόσμο.

Μεταξύ άλλων, ο υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αποκάλυψε ότι πήγε στο πατρικό της μητέρας του στη Ριτσώνα μαζί με τον σύντροφό του, Τάιλερ και τον σκύλο τους.

«Το κλίμα στην Αθήνα ήταν πολύ καλό. Νομίζω υπάρχει ενθουσιασμός γιατί με 150.000 ψήφους ξαφνικά βλέπει ο κόσμος ότι αυτός ο χώρος και αυτή η παράταξη μπορεί να πάει μπροστά», είπε αρχικά ο Στέφανος Κασσελάκης.

Στη συνέχεια, ο Στέφανος Κασσελάκης αποκάλυψε ότι πήγε με τον σύντροφό του και τον σκύλο τους στη Ριτσώνα, μετά το ταξίδι στη Χαλκίδα προκειμένου να επισκεφθούν το σπίτι της μητέρας του.

«Ήθελα να δουν το πώς και πού μεγάλωσε η μητέρα μου, δηλαδή το σπίτι του παππού μου. Ο παππούς μου δούλεψε όλα τα χρόνια στη ΔΕΗ και για εμένα ήταν συγκινητικό. Δεν είχα πάει στο κτήμα 20 χρόνια, θυμήθηκα τα παιδικά μου χρόνια».

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Πρόβατα έφαγαν 100 κιλά χασίς και... την άκουσαν

Φθιώτιδα: Αρκούδα επιτέθηκε σε βοσκό και τον έστειλε σε νοσοκομείο

Ωρωπός: Βρέθηκε προφυλακτικό στο στομάχι σκύλου – υποψίες ότι έπεσε θύμα βιασμού