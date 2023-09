Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Οι προβλέψεις της Πέμπτης και οι ημερομηνίες... κλειδιά (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ANT1, Λίτσα Πατέρα.

Σήμερα είναι μία μοναδική ημέρα και όσοι δείτε τις ημερομηνίες σας πάρτε και ένα λαχείο, ζήτησε την Τετάρτη η Λίτσα Πατέρα, στην ένταξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως εξήγησε ο Πλούτωνας κάνει όψη με τον Ήλιο, που σημαίνει οτιδήποτε αρχίσουμε είναι ευκαιρία να το αξιοποιήσουμε.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

