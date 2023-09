Αθλητικά

RED BULL SHOWRUN BY ALUMIL στην Θεσσαλονίκη

Το μεγαλύτερο motorsports show που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Ετοιμάσου για το πιο επικό θέαμα, που θα προβληθεί live από τον ΑΝΤ1 και το ANT1+

-

Η Θεσσαλονίκη στρώνει το έδαφος, η Oracle Red Bull Racing προετοιμάζει την πρωταθλήτρια RB7, ο πρώην οδηγός της Formula 1 Patrick Friesacher φοράει την αγωνιστική του φόρμα, οι Red Bull Driftbrothers τεστάρουν τα λάστιχά τους και ο Aras τελειοποιεί τα κόλπα του πάνω στην GSX600R μηχανή του.

Αν δεν το έχεις κάνει ακόμα, σημείωσε την ημερομηνία 23 Σεπτεμβρίου γιατί το Red Bull Showrun by ALUMIL πλησιάζει! Η ώρα έναρξης είναι 17.00, ωστόσο στις 16.30 θα ξεκινήσει το pre-show όπου οι παρουσιαστές του event, Πάνος Σεϊτανίδης και Ντορέττα Παπαδημητρίου, θα μας καλωσορίσουν και παράλληλα τα οχήματα θα αρχίσουν να ζεσταίνουν τις μηχανές τους. Οι πύλες για τις κερκίδες ανοίγουν στις 15.00 οπότε σε συμβουλεύουμε να έρθεις από νωρίς για να βρεις καλή θέση στο event.

Η Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης θα μεταμορφωθεί σε πίστα για το θρυλικό μονοθέσιο του Sebastian Vettel και η πλατεία μπροστά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου θα μετατραπεί σε ένα απίστευτο experience village με πολλά παιχνίδια και activations από τον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Τι πρόκειται να δεις στο Red Bull Showrun by ALUMIL:

Ταχύτητα, αδρεναλίνη και ο εκκωφαντικός ήχος του μονοθεσίου θα κατακλύσουν την πόλη, ωστόσο η RB7 δεν θα είναι το μοναδικό highlight του γενικότερου υπερθεάματος.

Σου έχουμε ήδη μιλήσει για τους Red Bull Driftbrothers, τους Elias & Johannes Hountondji οι οποίοι θα κάψουν λάστιχο με τις G82 BMW M4 και τον Λιθουανό Arunas ‘Aras’ Gibieza, έναν από τους πιο γνωστούς freestyle riders στον κόσμο, ο οποίος θα καταπλήξει το κοινό με τα stunts του πάνω στην μηχανή του. Ωστόσο σου έχουμε τρεις ακόμα εκπλήξεις οι οποίες είμαστε σίγουροι ότι θα σε συναρπάσουν.

Πέρα από τα οχήματα που θα βρεθούν στην πίστα, θα έχουμε παράλληλα και ένα συναρπαστικό show στον αέρα με ελιγμούς που κόβουν την ανάσα από το ακροβατικό ελικόπτερο των Flying Bulls, το αεροπλάνο Zivko Edge 540 με τον Dario Costa, πιλότο, πρωταθλητή του Red Bull Air Race και κάτοχο του Ρεκόρ Γκίνες για «Το μακρύτερο τούνελ που διανύθηκε με αεροπλάνο: 1,610μ», αλλά και τον Δημήτρη Κολλιάκο, Red Bull αθλητή και παγκόσμιος πρωταθλητή στο paramotor. Όλα τα acts θα υλοποιηθούν βάσει αυστηρών guidelines και πρωτοκόλλων από αντίστοιχα show του εξωτερικού.

Σχετικά με την ALUMIL:

Η ALUMIL είναι η κορυφαία ελληνική εταιρεία σχεδιασμού και παραγωγής αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου για παράθυρα και πόρτες, με παρουσία σε πάνω από 60 χώρες και 32 θυγατρικές σε όλες τις ηπείρους. Με πυξίδα την κτιριακή ενεργειακή αναβάθμιση χάρη στις υψηλές επιδόσεις των προϊόντων της και την ταχύτατη εξυπηρέτηση των πελατών της μέσα από καινοτόμες online υπηρεσίες, η ALUMIL βρίσκεται διεθνώς σε θέση «οδηγού» στις εξελίξεις του κλάδου της και κερδίζει σταθερά την pole position στην ποιότητα και την καινοτομία.

Το Red Bull Showrun, έχει exclusive partner την ALUMIL και media partner τον ANT1 και τον ΑΝΤ1+ Δεν θα τα καταφέρεις να έρθεις; Μην ανησυχείς, τo event θα μεταδοθεί live και από την τηλεόραση του ΑΝΤ1, το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου στις 17:45.





*Με την συνδιοργάνωση του Δήμου Θεσσαλονίκης.