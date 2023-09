Οικονομία

Η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. στο πλευρό των πληγέντων στη Θεσσαλία

Στήριξη με παροχή τροφίμων, σε οικογένειες που δοκιμάστηκαν από την πρόσφατη φονική κακοκαιρία, προσφέρει η εταιρεία ΓΙΩΤΗΣ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας ΓΙΩΤΗΣ:

«Η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε., διαχρονικά πιστή στις αξίες της κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης, στηρίζει τους συνανθρώπους μας που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες στη Θεσσαλία, με αποστολές τροφίμων πρώτης ανάγκης.

Τα προσφερόμενα προϊόντα διατροφής αφορούν σε Βρεφικές Κρέμες ΓΙΩΤΗΣ και κρέμες Άνθος Αραβοσίτου ΓΙΩΤΗΣ Στιγμής και αντιστοιχούν σε 25.000 μερίδες γευμάτων.

Τα τρόφιμα θα διανεμηθούν σε οικογένειες και κατοίκους της περιοχής, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας που είναι ο αρμόδιος κεντρικός συντονιστής των δωρεών. Συμπληρωματικά, προϊόντα θα διανεμηθούν και μέσω του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», που διαθέτει το Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας, καθώς και το Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής και Ιατρικής Επέμβασης στη Λάρισα, σε συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς.

Η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε., όπως σε κάθε έκτακτη εθνική ανάγκη, έτσι και τώρα, προχώρησε στην έμπρακτη στήριξη των πληγεισών τοπικών κοινωνιών και θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό τους».