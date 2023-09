Τεχνολογία - Επιστήμη

Καιρός: Ραγδαία αλλαγή από Δευτέρα

Μίνι καλοκαίρι το Σαββατοκύριακο με υψηλές θερμοκρασίες. Και από βδομάδα καταιγίδες, πτώση της θερμοκρασίας και ισχυροί άνεμοι.

Σημαντική άνοδο θα παρουσιάσει η θερμοκρασία έως και το Σαββατοκύριακο 23 και 24 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Το Σάββατο 23/9, που αναμένεται να είναι η θερμότερη ημέρα, η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 34 έως 36?C σε πολλές περιοχές της χώρας.

Μεταβολή του καιρού αναμένεται από τη Δευτέρα 25/9 με κύρια χαρακτηριστικά την πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα γίνει περισσότερο αισθητή από την Τρίτη 26/9, τις βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα επηρεάσουν περιοχές της χώρας, και την ενίσχυση των ανέμων.

