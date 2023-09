Κοινωνία

Γλυκερία Μεμεκίδου: Σπαρακτικές σκηνές στην κηδεία της (εικόνες)

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης το "τελευταίο αντίο" της αδικοχαμένης υποναύαρχου του Πολεμικού Ναυτικού.Καλυμμένη με την ελληνική σημαία η σορός της.

Το τελευταίο αντίο είπαν στην Κομοτηνή συγγενείς και φίλοι στην Γλυκερία Μεμεκίδου, την υποναύαρχο του Πολεμικού Ναυτικού, που έχασε τη ζωή της στο τραγικό δυστύχημα της ελληνικής ανθρωπιστικής αποστολής στη Λιβύη με τους συνολικά πέντε νεκρούς Έλληνες - τρεις στρατιωτικούς και δύο μεταφραστές.

Κατά την έξοδο της σορού από τον ιερό ναό συγκεντρωμένοι φώναξαν «ηρωίδα» για την αδικοχαμένη υποναύαρχο.

Η εξόδιος ακολουθία για την 46χρονη υποναύαρχο εψάλη στο ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Κομοτηνής από τον Μητροπολίτη Μαρωνείας & Κομοτηνής, Παντελεήμονα.

Η σορός της άτυχης υποναυάρχου έφτασε στον ναό καλυμμένη με την ελληνική σημαία ενώ η εκκλησία ήταν γεμάτη από εκατοντάδες κόσμου, εκπροσώπους των Ενόπλων Δυνάμεων και της ελληνικής πολιτείας ενώ στον αύλειο χώρο τιμές απέδωσαν αγήματα του Στρατού και του Πολεμικου Ναυτικού.

