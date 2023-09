Κοινωνία

Έβρος: Φωτιά σε πεδίο βολής στο Σουφλί

Ποια η απόσταση του μετώπου από κατοικημένη περιοχή. Τι προηγήθηκε του ξεσπάσματος της φωτιάς.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11.00 νότια του οικισμού των Ασβεστάδων του Δήμου Διδυμοτείχου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος η φωτιά καίει σε δασική έκταση ανάμεσα στο Σουφλί και το Διδυμότειχο, σε απόσταση από τον οικισμό Ασβεστάδες και πλησίον στρατιωτικού πεδίου βολής.

Στην κατάσβεση επιχειρούν 32 πυροσβέστες με δέκα οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων με τη συνδρομή από αέρος δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων και δύο πυροσβεστικών αεροσκαφών.

Σύμφωνα με τοπικές πληροφορίες η φωτιά προκλήθηκε μετά από βολή με πραγματικά πυρά στο παραπάνω πεδίο.

Πυρκαγιά σε δασική έκταση, πλησίον της περιοχής Ασβεστάδες, στο Διδυμότειχο Έβρου. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 21, 2023

