FIFA: Η θέση της Ελλάδας στην κατάταξη

Η παγκόσμια ομοσπονδία ανακοίνωσε την καινούρια κατάταξη για τις εθνικές ομάδες.

Αμετάβλητη παρέμεινε η κατάταξη που διατηρεί η FIFA, με την παγκόσμια πρωταθλήτρια εθνική ομάδα της Αργεντινής, να διατηρεί την πρώτη θέση, μπροστά από τη Γαλλία και τη Βραζιλία. Η εθνική Ελλάδας έχασε μια θέση το Σεπτέμβριο και βρίσκεται πλέον στην 51η θέση, ενώ η πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης, έχει ως εξής:

1. Αργεντινή 1.851,41 βαθμοί

2. Γαλλία 1.840,76

3. Βραζιλία 1.837,61

4. Αγγλία 1.794,34

5. Βέλγιο 1.792,64

6. Κροατία 1.747,83

7. Ολλανδία 1.743,15

8. Πορτογαλία 1.728,58

9. Ιταλία 1.727,37

10. Ισπανία 1.710,72

51. ΕΛΛΑΔΑ 1.437,26

