Οικονομία

“Daniel” - Αυγενάκης: Δεν θα ανεχθούμε αισχροκέρδεια σε βάρος των πληγέντων

Ανησυχία για τη δημόσια υγεία στην περιοχή, προκαλεί η διαπίστωση για τον μικρό αριθμό νεκρών βοοειδών που έχουν εντοπιστεί από τις Αρχές.

Αποφασισμένη να μην αφήσει κανέναν να εκμεταλλευτεί τα θύματα των καταστροφών στη Θεσσαλία δηλώνει η κυβέρνηση.

Αυτό τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης, σε συνέντευξη Τύπου στη Λάρισα, αναφερόμενος τόσο σε περιπτώσεις αισχροκέρδειας, όσο και σε φαινόμενα υποβολής ψευδών δηλώσεων.

Χαρακτήρισε απαράδεκτα αυτού του είδους τα παιχνίδια σε βάρος εκείνων που επλήγησαν πραγματικά και διευκρίνισε ότι το υπουργείο δεν πρόκειται να αποδεχθεί ψευδείς δηλώσεις.

Επίσης, ανακοίνωσε ότι ύστερα από πρόσκλησή του, θα επισκεφθεί την Θεσσαλία την επόμενη Τετάρτη (27/9), ο επίτροπος Γεωργίας της ΕΕ, Γιάνους Βοϊτσεσχόφσκι, για να δει από κοντά τις καταστροφές που υπέστη η περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο υπουργός αναφέρθηκε αναλυτικά στις δράσεις του κάθε εποπτευόμενου Οργανισμού, αλλά και στις προτάσεις που υπέβαλε ο ίδιος τη Δευτέρα στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας για ενεργοποίηση και αξιοποίηση πόρων.

Ζήτησε αύξηση του Γεωργικού Αποθεματικού των 450 εκατ. ευρώ για το 2024, παρεκκλίσεις για τα προγράμματα του ΠΑΑ και του ΕΣΠΑ, την ενεργοποίηση μέτρων για τις φυσικές καταστροφές της ΚΑΠ, αλλά και την άδεια για ad hoc ενίσχυση του ΕΛΓΑ από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Για τη δυνατότητα καλλιέργειας των εδαφών, ο ΥπΑΑΤ είπε ότι σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία των επιστημονικών ερευνών του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, δεν προκύπτει από πουθενά ότι τα εδάφη είναι μολυσμένα. Τόνισε ότι σύντομα θα ολοκληρωθούν οι μελέτες και γενική είναι η εκτίμηση ότι θα μπορέσουν γρήγορα να καλλιεργηθούν.

«Είναι πατριωτικό μας καθήκον να σταθούμε στο πλευρό των πληγέντων», είπε ο Λευτέρης Αυγενάκης και σχετικά με τα κρούσματα κερδοσκοπίας τόνισε ότι «όσοι αισχροκερδούν στην πλάτη των πληγέντων θα υποστούν αυτό που είπε ο πρωθυπουργός: θα τους τσακίσουμε».

Όσον αφορά τις ψευδείς δηλώσεις, ο γγ.. του υπουργείου Γιώργος Στρατάκος, ανέφερε ότι το ΥΠΑΑΤ έχει τη δυνατότητα ελέγχων μέσα από τη βάση της Κτηνιατρικής και το σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ και γνωρίζει ποιοι είναι αυτοί που τις έχουν υποβάλλει. Θα ελεγχθούν οι υπερβολές και τα ποσά που θα έχουν εισπραχθεί θα επιστραφούν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος, κάλεσε τους παραγωγούς να καταθέσουν το συντομότερο δυνατόν τις δηλώσεις τους για την καταβολή αποζημιώσεων, ακόμα και χειρόγραφα, αρκεί να αναγράφουν τον ΑΦΜ και ένα τηλέφωνό τους. Ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ αναφέρθηκε και αυτός στην ανάγκη ειλικρίνειας των δηλώσεων, επισημαίνοντας: «Διαχειριζόμαστε δημόσιο χρήμα. Είναι ζήτημα ηθικής τάξεως η ειλικρίνεια. Θα υπάρξει έλεγχος με ακρίβεια και δικαιοσύνη». Και σημείωσε ότι οι αναληθείς δηλώσεις καθυστερούν τη διαδικασία. Διευκρίνισε, επίσης, ότι οι μελισσοκόμοι που είναι ασφαλισμένοι θα αποζημιωθούν σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία. Είπε ότι ουδέποτε ζητήθηκαν εκτιμητικά τέλη και αν κάποιος κατέβαλε θα του επιστραφούν και επανέλαβε ότι δεν επιβάλλεται παρουσία εκτιμητή του ΕΛΓΑ για την αποκομιδή των ζώων.

Ανεντόπιστα τα περισσότερα νεκρά βοωειδή της Θεσσαλίας

Τέλος, τα στοιχεία μέχρι σήμερα για διαχείριση νεκρών ζώων και δηλώσεις έχουν ως εξής:

ΝΕΚΡΑ ΖΩΑ:

Αιγοπρόβατα: 75.723 δηλωμένα - 41.334 έχουν διαχειριστεί

Χοιρινά: 21.342 δηλωμένα - 16.565 έχουν διαχειριστεί

Βοοειδή: 6.709 δηλωμένα - 502 έχουν διαχειριστεί

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΑΣ:

Φυτική παραγωγή: 9.817

Ζωικό κεφάλαιο: 2.011

