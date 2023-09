Πολιτική

ΟΗΕ - Γεραπετρίτης: ο σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο είναι πυξίδα για την Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Υπ. Εξωτερικών στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την προάσπιση της διεθνούς έννομης τάξης, στέλνοντας μηνύματα προς πολλούς αποδέκτες.

-

Τη σημασία του απόλυτου σεβασμού στο συνολικό πλαίσιο που καθορίζει τη διεθνή έννομη τάξη, υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη διάρκεια της παρέμβασης που πραγματοποίησε σε ανοιχτή συζήτηση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την Ουκρανία.

Όπως εξήγησε, ο σεβασμός και η προώθηση του Διεθνούς Δικαίου αποτελεί τη διαχρονική πυξίδα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, με στόχο την ειρηνική επίλυση των διαφορών.

«Η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας, ως ιδρυτικού μέλους των Ηνωμένων Εθνών, πάντα καθοριζόταν από την προσήλωσή της στο Διεθνές Δίκαιο. Μαζί με τους εταίρους μας στην Ε.Ε., καλούμε όλα τα έθνη να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να επικρατήσει η ειρηνική επίλυση των διαφορών, με πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου από όλους», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο υπουργός Εξωτερικών έκανε ειδική αναφορά στο Δίκαιο της Θάλασσας, λέγοντας ότι «προς τούτο, είναι θεμελιώδες να γίνονται σεβαστές από όλα τα κράτη οι διεθνείς Συνθήκες που έχουν καθορίσει τα σύνορα μεταξύ των κρατών, καθώς και σημαντικές Συμβάσεις του ΟΗΕ, όπως η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας».

Πρόκληση για το διεθνές σύστημα ασφαλείας η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

«Το σύστημα ασφάλειας που θεσπίστηκε από τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, βασίζεται σε μια θεμελιώδη παραδοχή: την απαγόρευση της χρήσης ή της απειλής χρήσης βίας. Το Συμβούλιο Ασφαλείας είναι το όργανο στο οποίο έχει ανατεθεί η απόλυτη ευθύνη για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας. Ωστόσο σήμερα, δυστυχώς, ολόκληρο το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών τίθεται υπό σοβαρή αμφισβήτηση από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία» σημείωσε.

Η Ελλάδα και η ΕΕ θα συνεχίσουν να στηρίζουν την Ουκρανία

«Συνεπώς, έχουμε υιοθετήσει εξ αρχής μια σαφή θέση αρχών για τη ρωσική επίθεση: Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία αποτελεί σαφή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και σοβαρή απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, καθώς και για την παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα. Η Ελλάδα, μαζί με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ε.Ε., θα συνεχίσει να παρέχει στήριξη στην Ουκρανία.

Παράλληλα, σε ό,τι αφορά στο ζήτημα της απόδοσης ευθυνών, πιστεύουμε ακράδαντα ότι όλα τα φερόμενα ως εγκλήματα, που διαπράχθηκαν στην Ουκρανία και εναντίον της, θα πρέπει να διερευνηθούν διεξοδικά».

Η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει μια εναλλακτική οδό για την εξαγωγή των σιτηρών της Ουκρανίας

«Μια διαρκής και ιδιαίτερα σημαντική συνέπεια της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας είναι η έντονη επισιτιστική ανασφάλεια σε πολλές ευάλωτες χώρες σε όλο τον κόσμο. Ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών καταβάλλει προσπάθειες για την αναβίωση της Πρωτοβουλίας για τα σιτηρά της Μαύρης Θάλασσας. Ωστόσο, η θλιβερή αποχώρηση της Ρωσίας από αυτήν την πρωτοβουλία του ΟΗΕ έχει σταματήσει τις εξαγωγές. Επιπλέον, οι επιθέσεις της Ρωσίας κατά λιμένων της Ουκρανίας έχουν επιδεινώσει τις συνθήκες ασφάλειας στη Μαύρη Θάλασσα, καθιστώντας έτσι αδύνατη την εξαγωγή ουκρανικών σιτηρών μέσω της θάλασσας. Περισσότερη από τη μισή ποσότητα αυτών των σιτηρών μεταφερόταν από ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες. Πολλά πλοία μετέφεραν σιτηρά απευθείας σε χώρες που τα είχαν περισσότερο ανάγκη. Η Ελλάδα, έθνος με ηγετική θέση στη ναυτιλία, αποδίδει μεγάλη σημασία στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας και τη θαλάσσια ασφάλεια.

Υπό το πρίσμα αυτών των εξελίξεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να αυξήσει τις εναλλακτικές οδούς για τις εξαγωγές σιτηρών της Ουκρανίας. Σε αυτό το πλαίσιο, μαζί με τους διαδρόμους της Βαλτικής και της Αδριατικής, η Ελλάδα προσφέρει στην Ουκρανία μια εναλλακτική οδό μεταφοράς προς το Αιγαίο Πέλαγος, κάνοντας χρήση των λιμένων της Βόρειας Ελλάδας, σε συνεργασία με τους εταίρους μας, Βουλγαρία και Ρουμανία» επισήμανε ο υπουργός Εξωτερικών.

Υποψηφιότητα της Ελλάδας για τη θέση μη μόνιμου μέλους στο ΣΑ του ΟΗΕ

«Η Ελλάδα είναι υποψήφια για μια θέση μη μόνιμου μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την περίοδο 2025-2026. Εάν εκλεγούμε, η θητεία μας θα εμφορείται από τρεις βασικές αξίες. Οι λέξεις που τις αποδίδουν είναι ελληνικές και χρησιμοποιούνται παγκοσμίως: Διπλωματία, Διάλογος, Δημοκρατία. Η Διπλωματία και ο Διάλογος παραμένουν ο μόνος δρόμος για την ειρηνική επίλυση των διαφορών. Αλλά και η διαρκής σταθερότητα και η ασφάλεια δεν μπορούν να διατηρηθούν χωρίς τη Δημοκρατία. Οι Ουκρανοί σήμερα αγωνίζονται για το δικαίωμά τους να ζουν σε μια δημοκρατική κοινωνία. Η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκονται στο πλευρό τους» υπογράμμισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: δεκάδες θάνατοι και 5 κρούσματα της Ρirola την προηγούμενη εβδομάδα

Γλυκερία Μεμεκίδου: Σπαρακτικές σκηνές στην κηδεία της (εικόνες)

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Οι προβλέψεις της Πέμπτης και οι ημερομηνίες... κλειδιά (βίντεο)