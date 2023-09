Life

FOX: Ο Ρούπερτ Μέρντοχ “πήρε σύνταξη” στα 92 του

Ο 92χρονος Ρούπερτ Μέρντοχ, που αποχωρεί από την προεδρία της Fox Corporation και της News Corp, έστειλε επιστολή στους εργαζόμενους, αναφερόμενος και στην υγεία του.

Ο μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης Ρούπερτ Μέρντοχ, 92 ετών, ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει από την προεδρία της Fox Corporation, μητρικής εταιρείας του αμερικανικού δικτύου Fox News, και της News Corp, και θα δώσει τη σκυτάλη στον γιο του, Λάχλαν.

Σε επιστολή του προς εργαζομένους της Fox Corp και της News Corp, γνωστοποιώντας την παραίτησή του, ο ίδιος τόνισε πως οι εταιρείες έχουν «ακμαία υγεία, όπως και εγώ».

«Οι ευκαιρίες μας υπερβαίνουν κατά πολύ τις εμπορικές μας προκλήσεις», δήλωσε ο Ρούπερτ Μέρντοχ στην επιστολή που περιήλθε σε γνώση του Reuters.

«Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι για τα επόμενα χρόνια - εγώ σίγουρα είμαι, και σκοπεύω να είμαι εδώ για να συμμετέχω σε όσα έρχονται. Αλλά η μάχη για την ελευθερία του λόγου και, εν τέλει, την ελευθερία της σκέψης, δεν ήταν ποτέ πιο έντονη», ανέφερε.

Η αποχώρηση του Ρούπερτ Μέρντοχ θα τεθεί σε ισχύ στην επόμενη γενική συνέλευση των μετόχων των δύο εταιρειών στα μέσα Νοεμβρίου, αναφέρεται στην ανακοίνωση των Fox News και News Corp. Ο Ρούπερτ Μέρντοχ θα γίνει τότε επίτιμος πρόεδρος των δύο ομίλων.





