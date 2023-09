Κόσμος

ΟΗΕ - Ερντογάν: Δείξαμε καλή θέληση σε Ελλάδα και Ισραήλ

Την ίδια στιγμή το Υπουργείο Άμυνας της γειτονικής χώρας επαναλαμβάνει την πρόθεση για φιλικό κλίμα, με... εξαίρεση το κυπριακό.

Ομιλία στην Επενδυτική Διάσκεψη Τουρκίας του Τουρκοαμερικανικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου στη Νέα Υόρκη πραγματοποίησε ο Τούρκος πρωθυπουργός Ταγίπ Ερντογάν, το περιθώριο στη Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ενώπιον των τουρκαμερικανών επιχειρηματιών ο κ. Ερντογάν δήλωσε: «Έχουμε επιδείξει ισχυρή βούληση για την επίλυση των ζητημάτων με το Ισραήλ και την Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης, συναντηθήκαμε με τους Πρωθυπουργούς και των δύο χωρών και συζητήσαμε τα θέματα που βρίσκονται στην ατζέντα μας. Αποδίδουμε μεγάλη σημασία στον ανανεωμένο διάλογό μας με την Αίγυπτο. Εξακολουθούμε να διατηρούμε τον στόχο μας για πλήρη ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά τα εμπόδια και τις αδικίες που έχουμε υποστεί εδώ και 60 χρόνια».

Υπουργός Άμυνας Τουρκίας: Επιδιώκουμε φιλικό κλίμα, δεν υποχωρούμε όμως στο Κυπριακό

Από την πλευρά του σε αντίστοιχο κλίμα, ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Ζεκί Ακτούρκ, κατά την τακτική εκ μέρους του ενημέρωση των δημοσιογράφων, ανέφερε: «Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας να διατηρήσουμε τη θετική ατμόσφαιρα που αναπτύχθηκε πρόσφατα με τη γείτονά μας Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης μεταξύ του Προέδρου μας και του Πρωθυπουργού της Ελλάδας στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου το βράδυ, συμφωνήθηκε ότι οι συναντήσεις για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, θα πραγματοποιηθούν το Νοέμβριο. Στόχος μας είναι να επιλύσουμε τα προβλήματά μας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τις σχέσεις καλής γειτονίας και το πνεύμα της συμμαχίας».

Στον αντίποδα, αναφορικά με το κυπριακό τόνισε: «Στην Κύπρο, στην οποία εμπλεκόμαστε στο πλαίσιο των Συνθηκών Εγγύησης και Συμμαχίας και η οποία αποτελεί εθνική μας υπόθεση, τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι υποστηρίζουμε τα νόμιμα συμφέροντα των Κυπρίων αδελφών μας υπό όλες τις συνθήκες και ότι η επιβεβαίωση της κυριαρχικής τους ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος τους, που αποτελούν κατοχυρωμένα δικαιώματά τους, είναι εκ των ων ουκ άνευ για εμάς».

