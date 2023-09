Πολιτική

Αχτσιόγλου στον ΑΝΤ1: έχω σχέδιο ο ΣΥΡΙΖΑ να βγει Κυβέρνηση και εγώ Πρωθυπουργός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για τον Στέφανο Κασσελάκη, την ανάγκη για αντιπαράθεση με βάση τις πολιτικές θέσεις και όχι συνθήματα, την σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και γιατί εμφανίζεται πιο “ξύλινη” από τον αντίπαλο της.

-

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου, μίλησε την Πέμπτη η υποψήφια Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Έφη Αχτσιόγλου

«Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει μια πολύ ενωτική πορεία την επόμενη ημέρα υπό την προϋπόθεση ότι θα μιλάμε πολιτικά. Η δική μου υποψηφιότητα επιμένει πολιτικά, να δούμε ποια πολιτικά στοιχεία καταθέτει κάθε υποψήφιος και να μπορούν οι πολίτες την Κυριακή να πάρουν θέση», είπε η κ. Αχτσιόγλου, προσθέτοντας «εχω προτάσεις για το πώς πρέπει να γίνει η αντιπολίτευση, έχω έργο και κοινοβουλευτικό να επιδείξω».

Όπως ανέφερε, «Το ότι η συμμετοχή του στέφανου Κασσελάκη βοήθησε στην τόνωση του ενδιαφέροντος είναι δεδομένο. Το ερώτημα είναι αν κανείς μένει σε αυτά τα χαρακτηριστικά ή στην ουσία. Την Κυριακή πάμε να διαλέξουμε αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης, πρέπει να μιλάμε πολιτικά. Δεν μπορούμε να μείνουμε στα συνθήματα, πρέπει να δίνουμε και περιεχόμενο, για αυτό κάλεσα τον συνυποψήφιο μου σε debate. Δεν έχουμε ακούσει από εκείνον σχέδιο και πρόγραμμα, συγκεκριμένες θέσεις για τα πολιτικά θέματα ούτε έχουμε ακούσει οργανωτικές προστάσεις για τον ΣΥΡΙΖΑ, επίσης σημαντικό είναι το θέμα της κοινοβουλευτικής παρουσίας».

«Κατεβαίνω με σχέδιο ο ΣΥΡΙΖΑ να βγει κυβέρνηση και ναι, εγώ, να είμαι η πρώτη (σημ: εκλεγμένη) γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας, όχι απλά γιατί θα πω ότι το θέλω, αλλά γιατί θα καταθέσω ένα σχέδιο και ένα πρόγραμμα που μπορεί αυτό να το καταφέρει», απάντησε σε σχετικό ερώτημα του Νίκου Χατζηνικολάου.

Συνέχισε λέγοντας ότι ο Στέφανος Κασσελάκης «λέει ότι εγώ θέλω να νικήσω τον Μητσοτάκη, αλλά δεν λέει πως αυτό θα γίνει. Δεν φτάνουν κάποιες ατάκες, πρέπει να υπάρχει πολιτικό σχέδιο. Δεν μιλάει για το περιχεόμενο της πολιτικής όσο θα έπρεπε ή όσο θα ήταν αναγκαίο κατά την γνώμη μου, όταν μιλάμε για ένα τόσο σημαντικό θεσμικό αξίωμα».

Ερωτηθείσα για το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου των εσωκομματικών εκλογών, η Έφη Αχτσιόγλου, απάντησε ότι «υπάρχει έντονη ανάγκη για αλλαγή. ο κόσμος είχε διάθεση ανανέωσης, για αυτό εμείς που είμαστε δύο νεότεροί υποψήφιοι είχαμε τόσο υψηλά ποσοστά».

«Πρέπει να μπορεί κανείς να εξηγήσει πως θα γίνουν αυτά που λέει και από την άλλη, εγώ έχω και μια κυβερνητική θητεία που δείχνει ότι όταν χρειάστηκε έκανα κάποια πράγματα στον τομέα της εργασίας», συμπλήρωσε.

«Η ενότητα είναι ο κοινός παρονομαστής, είναι αναγκαία για να προχωρήσουμε. Το ερώτημα της ενότητας δεν βαραίνει εμένα, το ερώτημα της απόδειξής δεν είναι στην από εδώ πλευρά. Αυτό το βάρος το φέρει η άλλη πλευρά. Δίπλα στον κ. Κασσελάκη ο Παύλος Πολικής που κάνει διαρκείς επιθέσεις σε μένα και σε άλλα στελέχη. Δεν νομίζω ότι είναι καθοδηγούμενος, το έκανε και τον Μάιο, λίγο πριν τις εκλογές. Ο Αλέξης Τσίπας είχε θέσει ερώτημα για την διαγραφή του για κινήσεις που έπλητταν το κόμμα. Δεν έφτασε μέχρι τέλους γιατί ό Παύλος Πολικής έστειλε μια επιστολή που αναγνώρισε ότι έκανε λάθος», είπε η Έφη Αχτσιόγλου.

Τόνισε ότι «Είχαμε αρνητικό αποτέλεσμα τις εκλογές και πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Αν αναπαράγουμε τα λάθη του παρελθόντος και τις παθογένεις, δεν νομίζω ότι μπορούμε να προσχωρήσουμε».

Σχετικά με όσα λέγονται για υπονόμευση του Αλέξη Τσίπρα από μέρους της, η Έφη Αχτσιόγλου είπε ότι «Η σχέση μου με τον Αλέξη Τσίπρα ήταν σχέση εμπιστοσύνης και συνεργασίας. Μου ανέθεσε το Υπουργείο Εργασίας και στην αντιπολίτευση μου ανέθεσε τον τομέα των Οικονομικών, τον βασικό τομέα της αντιπαράθεσης με την Κυβέρνηση. Στο τέλος της προεκλογικής περιόδου, σε μια μεγάλη εκδήλωση, ο Αλέξης Τσίπρας είχε δίπλα του τέσσερα στελέχη: εμένα, τον Αλέξη Χαρίτση, τον Ευκλείδη Τσακαλώτο και τον Διονύση Τεμπονέρα. Προσβάλει και τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα η συζήτηση περί υπονόμευσης, καθώς δεν τον φέρουν ικανό να αντιληφθεί ότι κάποιοι τον υπονομεύουν».

Σε ότι αφορά το άνοιγμα του ΣΥΡΙΖΑ, η Έφη Αχτσιόγλου ανέφερε «Θεωρώ αναγκαίο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να απευθυνθεί στο ευρύτερο δυνατό ακροατήριο για να επανέλθει στην εξουσία. Προφανώς έχει ταυτότητα στην Αριστερά, αλλά ορθώς κινείται μέχρι τους ανθρώπους που κινούνται μέχρι το προοδευτικό κέντρο. Η κοινωνία έχει ανάγκη προοδευτικής διεξόδου ό,τι η ζωή μας μπορεί να γίνει καλύτερη».

Για το ότι εμφανίζεται «ξύλινη» προς τα έξω, όπως της είπε ο Νίκος Χατζηνικολάου, η Έφη Αχτσιόγλου είπε «Βλέπω την ανάγκη, όχι λόγω του Στέφανου Κασσελάκη, οι πολίτες να γνωρίζουν τους πολιτικούς ως πρόσωπα, να ξέρουν κάτι για την ζωή τους,. Κάθε φορά που είπα κάτι για την ζωή μου, για το παιδί μου, είδα μεγάλο ενδιαφέρον. Είμαι τόσο αυστηρή, ας το πούμε έτσι, διότι έχω μέσα μου συνεχώς το συναίσθημα της ευθύνης ότι οι αποφάσεις μας επηρεάζουν εκατομμύρια ανθρώπους, ίσως για αυτό».

Καταλήγοντας επεσήμανε πάντως ότι αν η ίδια εκλεγεί Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ την Κυριακή «Θα αξιοποιήσω τον Στέφανο Κασελάκη την επόμενη ημέρα».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: δεκάδες θάνατοι και 5 κρούσματα της Ρirola την προηγούμενη εβδομάδα

Γλυκερία Μεμεκίδου: Σπαρακτικές σκηνές στην κηδεία της (εικόνες)

Αναστολή απεργίας σε Μετρό, Τραμ και Ηλεκτρικό