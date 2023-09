Παράξενα

Ισπανία: Έχασε την πτήση και... “διέλυσε” το αεροδρόμιο! (βίντεο)

Σε κατάσταση αμόκ ο επιβάτης τα έκανε "γυαλιά καρφιά", μπροστά στους έντρομους υπαλλήλους.

Ένας άνδρας που είχε εισιτήριο για πτήση, σε κατάσταση αμόκ, επιτέθηκε στο προσωπικό αεροδρομίου της Ισπανίας, καθώς έχασε την πτήση του.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου ο γυμνόστηθος άνδρας σε κατάσταση αμόκ έσπασε έπιπλα και έναν υπολογιστή στο αεροδρόμιο της Πάλμα και πέταξε έναν κάδο απορριμάτων σε έναν τοίχο.

Όλα αυτά μπροστά στα έντρομα μάτια του προσωπικού της αεροπορικής εταιρείας που είχε "κρυφτεί" πίσω από μία γύαλινη πόρτα.

Σύμφωνα με το Ultima Hora, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του protothema.gr, ο άνδρας λίγο νωρίτερα φέρεται να είχε επιτεθεί σωματικά σε μέλος του προσωπικού της εταιρείας.

Το πανικόβλητο προσωπικό κάλεσε σε βοήθεια και έξι φρουροί ασφαλείας έφτασαν στο σημείο όπου είδαν τον άνδρα να να πετάει αντικείμενα στους τοίχους και να φωνάζει βρισιές.

Παράλληλα πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας μπήκε στις γυναικείες τουαλέτες όπου έσπασε τον καθρέφτη και απείλησε να αυτοκτονήσει. Μάλιστα φέρεται να κόπηκε στο στήθος και την κοιλιά, προτού οι φρουροί ασφαλείας καταφέρουν να τον συγκρατήσουν, μέχρι να φτάσουν οι αξιωματικοί της ισπανικής Guardia Civil.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια συνελήφθη.

