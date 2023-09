Νέα Υόρκη: Τραγωδία σε τροχαίο με λεωφορείο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Λεωφορείο που μετέφερε σχολικό μουσικό συγκρότημα ανατράπηκε στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης.

-

Ένα λεωφορείο ανατράπηκε σήμερα σε αυτοκινητόδρομο στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, με τις αρχές να κάνουν λόγο για ένα δυστύχημα με πολλά θύματα, και το CNN μετέδωσε ότι τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε.

Σύμφωνα με το CNN και τοπικά μέσα ενημέρωσης, το λεωφορείο μετέφερε τα μέλη ενός σχολικού μουσικού συγκροτήματος.

Λίγα επίσημα στοιχεία ήταν άμεσα διαθέσιμα. Ωστόσο, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το δυστύχημα σημειώθηκε κατά μήκος του διαπολιτειακού αυτοκινητόδρομου 84, κοντά στη Γουαγουαγιάντα, περίπου 120 χλμ. βόρεια της πόλης της Νέας Υόρκης.

Θυγατρικό δίκτυο του NBC News μετέδωσε ότι τουλάχιστον 46 άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι πέντε από τους οποίους είναι σε κρίσιμη κατάσταση, και ότι τα περισσότερα θύματα είναι ανήλικοι.

??#BREAKING: Over 50 Injured with Reported Fatalities as Charter Bus Carrying High School Students to a Band Camp Overturns and Crashes



??#OrangeCounty | #NewYork



Currently, numerous emergency crews and other authorities are on the scene of a mass casualty incident after a… pic.twitter.com/QLAZTXnXWL