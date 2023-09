Πολιτική

Ολίσθημα Κασσελάκη για τα Κατεχόμενα: “Κρατίδιο δικό τους” το “βόρειο τμήμα” της Κύπρου

Σάλος και από δήλωση του για την μειονότητα στην Θράκη. Πως προσπάθησε να "μπαλώσει" τους αρχικούς ισχυρισμούς του.

Σε ολίσθημα υπέπεσε ο υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, μιλώντας στους δημοσιογράφους στο Αιγάλεω.

Θέλοντας να σχολιάσει τις πρόσφατες δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο οποίος κάλεσε την διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου», ο Στέφανος Κασσελάκης χαρακτήρισε «απαράδεκτο» το «να μην απαντά ο κ. Μητσοτάκης στην πρόκληση του Ερντογάν για αναγνώριση του δεύτερου μισού, της, του βόρειου, του κρατιδίου τέλος πάντων του δικού τους, της βόρειας, στην Κύπρο».

Μάλιστα, ο Στέφανος Κασσελάκης έσπευσε να διορθώσει τα λεγόμενά του έπειτα από παρατήρηση δημοσιογράφου λέγοντας «…του ψευδοκράτους».

«Ενας ηγέτης απαντάει ξεκάθαρα, δεν αφήνει να περνάνε υπονοούμενα. Η Ελλάδα με ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση θα προστατεύσει πλήρως και στο ακέραιο και την κυριαρχία της και τα κυριαρχικά δικαιώματά της, είναι ξεκάθαρο» συνέχισε.

Στη συνέχεια υπέπεσε σε νέο ολίσθημα καθώς τόνισε ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ενώπιον του Αλέξη Τσίπρα έχει αναγνωρίσει τη μουσουλμανική μειονότητα. Ακολούθως όταν κλήθηκε να απαντήσει σε όσα του καταλογίζουν οι εσωκομματικοί και μη αντίπαλοί του σχετικά με την έλλειψη λόγου και σχεδίου καθώς και να διευκρινίσει ποια η στάση του για το θέμα της υποχρεωτικής στράτευσης, ερώτημα που του απηύθυνε και η Εφη Αχτσιόγλου υπογράμμισε τα εξής:

«Είμαι ο μόνος υποψήφιος που έχει καταθέσει προτάσεις, και το να λέγεται ότι δεν έχω πολιτικό περιεχόμενο ενώ έτσι άρχισε η υποψηφιότητά μου, από την έγκριση του κόσμου από το περιεχόμενο που έβαλα μπροστά, τότε πολύ απλά δεν σέβονται την νοημοσύνη του κόσμου. Για τον στρατό έχω πει ξεκάθαρα ότι θέλω η πρώτη γραμμή να είναι επαγγελματική για το υπόλοιπο να ισχύει κοινωνική θητεία».

Να σημειωθεί ότι η δήλωση του Στέφανου Κασσελάκη ξεκίνησε με ένα άλλο ζήτημα της επικαιρότητας, το εργασιακό νομοσχέδιο που συζητήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής νωρίτερα την Πέμπτη, το οποίο και επέκρινε. «Προφανώς είναι κάτι απαράδεκτο (το εργασιακό νομοσχέδιο της κυβέρνησης) και χθες συναντήθηκα με την ΑΔΕΔΥ και τους φορείς συνειδητοποιώντας τις μεγάλες αδικίες που γίνονται στα εργασιακά», υπογράμμισε ο υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Ωστόσο, με ανακοίνωση της η ΑΔΕΔΥ "αδείαζει" τον κ. Κασσελάκη αναφέροντας σε ανακοίνωση της ότι «Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. διαψεύδει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο δήθεν συνάντησή της με τον υποψήφιο αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ κ. Κασσελάκη. Τέτοια συνάντηση ουδέποτε έγινε. Η ΑΔΕΔΥ δεν εμπλέκεται στα εσωτερικά των κομμάτων, αλλά θεσμικά συναντάται με τους εκάστοτε αρχηγούς τους και όχι με υποψήφιους»..

Στρατιωτική θητεία: Να είναι επαγγελματική η πρώτη γραμμή του στρατού - Θέλω να υπάρχει κοινωνική θητεία

«Ο σκοπός είναι ένας νέος να μην χάνει εννιά μήνες από τη ζωή του να κάνει σκοπιά μη παραγωγική» υποστήριξε από το Αιγάλεω ο υποψήφιος Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, τασσόμενος υπέρ της «κοινωνικής θητείας». Ο ίδιος ξεχώρισε την πρώτη γραμμή, η οποία, όπως είπε, πρέπει να αποτελείται από επαγγελματικό στρατό, για να προσθέσει πως «ο χρόνος που ξοδεύει ο καθένας του όταν είναι ενήλικας και μπαίνει σε μια θητεία, πρέπει να είναι παραγωγικός για τη ζωή του. Αυτό το πράγμα δεν πρέπει να είναι κάτι το συνταρακτικό», κατέληξε.

