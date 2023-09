Life

Ιταλός άφησε γράμμα ότι θα αυτοκτονήσει, αλλά ζει 10 χρόνια στην Ελλάδα!

«Ήρθε η στιγμή να βάλω τη λέξη τέλος», είχε γράψει στο γράμμα του προς την γυναίκα του, που συνέχισε να τον ψάχνει. Που και πως βρέθηκε μετά από τόσο καιρό!

-

Απίστευτο κι όμως αληθινό... Τηλεοπτική εκπομπή της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης Rai, η οποία ασχολείται με υποθέσεις ανθρώπων που έχουν εξαφανιστεί, έκανε μια εντυπωσιακή αποκάλυψη: ο Ιταλός Αντάμο Γκουέρα, 55 ετών, είχε εξαφανιστεί πριν δέκα χρόνια αφήνοντας στους γονείς του ένα γράμμα στο οποίο έγραφε ότι επρόκειτο να θέσει τέλος στη ζωή του.

«Γειά σας μαμά και μπαμπά. Δεν έχω πολλά λόγια να σας πω, αλλά δυστυχώς τα πράγματα πήγαν πάντα άσχημα. Θα προσπαθήσω να κάνω το τελευταίο αυτό βήμα με τον σωστό τρόπο για να μην ζήσετε και τον πόνο της κηδείας μου. Ήρθε η στιγμή να βάλω τη λέξη τέλος», είχε γράψει στο γράμμα του.

Ο Γκουέρα, ήταν παντρεμένος και πατέρας δυο μικρών παιδιών που μεγάλωσαν στην Ίμολα της βόρειας Ιταλίας. Όλα αυτά τα χρόνια, η γυναίκα του συνέχισε να τον ψάχνει και οι εισαγγελείς εξακρίβωσαν ότι είχε εγκαταλείψει το αυτοκίνητό του στην Ανκόνα, όπου είχε αγοράσει και ένα εισιτήριο του φέρι-μποτ με προορισμό την Ελλάδα.

Τώρα, οκτώ χρόνια αφότου η υπόθεσή είχε μπει στο αρχείο, απεσταλμένος της εκπομπής της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης Rai εντόπισε τον άνδρα, ζωντανό και απολύτως υγιή, στην Πάτρα, όπου φαίνεται ότι ζει μόνιμα.

Ο πενηνταπεντάχρονος προσπάθησε να ζητήσει, μάλιστα, από τον απεσταλμένο της εκπομπής «να τον ξεχάσει» και να μην μεταδώσει την είδηση.

Η σύζυγος του «δήθεν αυτόχειρα» είδε το βίντεο και τον αναγνώρισε και παρά την έκπληξη και την στεναχώρια της, ευχαρίστησε τους υπεύθυνους της εκπομπής έρευνας. «Δεν είναι άνδρας, δεν είναι πατέρας», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τέλος, ο Γκουέρα πρόσφατα είχε ζητήσει με αίτησή του να γραφτεί στα μητρώα των Ιταλών πολιτών που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

