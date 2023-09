Κόσμος

Ελληνοτουρκικά - Ερντογάν: να διαλύσουμε την ταραγμένη ατμόσφαιρα στο Αιγαίο, αλλά...

Ως άλμα βελίτωσης των σχέσεων των δύο χωρών χαρακτηρίζει την Σύνοδο στην Θεσσαλόνίκη ο Τούρκος Πρόεδρος, επιμένοντας παράλληλα σε αναγνώριση του ψευδοκράτους.

«Στόχος μας είναι να διαλύσουμε την ταραγμένη ατμόσφαιρα στο Αιγαίο και η προσέγγιση του Μητσοτάκη είναι προς αυτή την κατεύθυνση, το πιο σημαντικό βήμα για εμάς αυτή τη στιγμή θα είναι η Σύνοδος Κορυφής στη Θεσσαλονίκη που θα είναι ένα σημαντικό άλμα προς τα εμπρός μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας», δήλωσε ο Τιούρκος Πρόεδρος επιστρέφοντας στην Άγκυρα από την Νέα Υόρκη.

Πάντως, λίγες ώρες μετά την συνάντηση του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, από το βήμα της οποίας ζήτησε την αναγνώριση του ψευδοκράτους στην Κύπρο, ο Τούρκος Πρόεδρος επέμεινει λέγοντας πως «είναι πλέον ξεκάθαρο αντιληπτό ότι οι φόρμουλες της ομοσπονδίας δεν είναι ρεαλιστικές και δεν θα λειτουργήσουν. Η αναγνώριση της ‘τδβκ’ ως ανεξάρτητου κράτους είναι το μόνο και πιο αποτελεσματικό βήμα που θα συμβάλει στη λύση του Κυπριακού».

Αναλυτικά, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, επιστρέφοντας από την Νέα Υόρκη, ο Ταγίπ Ερντογάν σε ερώτηση για τη συνάντησή του με τον Έλλημα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και το Φόρουμ Θεσσαλονίκης, είπε «ο Υπουργός Εξωτερικών μας Χακάν Φιντάν θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας για το θέμα. Ομοίως, ο Επικεφαλής Σύμβουλός μου για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας, ΠρέσβηςΑκίφ Τσαγατάι Κιλίτς, θα συνεργαστεί επίσης με τον ομόλογό του. Στόχος μας είναι να διαλύσουμε την ταραγμένη ατμόσφαιρα στο Αιγαίο και η προσέγγιση του Μητσοτάκη είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά το πιο σημαντικό βήμα για εμάς αυτή τη στιγμή θα είναι η σύνοδος κορυφής στη Θεσσαλονίκη, αν θέλει ο Θεός. Η Σύνοδος Κορυφής της Θεσσαλονίκης θα είναι τώρα ένα σημαντικό άλμα προς τα εμπρός μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας. Οι Υπουργοί Εξωτερικών μας θα κάνουν προκαταρκτικές προετοιμασίες και θα πραγματοποιήσουμε αυτή τη σύνοδο κορυφής στη Θεσσαλονίκη, ελπίζουμε στις 7 Δεκεμβρίου. Με αυτή τη σύνοδο κορυφής, ελπίζουμε να δούμε ότι πολλά πράγματα έχουν αλλάξει»..

Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι «πρόσφατα, και οι δύο χώρες δοκιμάστηκαν από καταστροφές. Αυτές οι αρνητικές καταστάσεις έφεραν τις χώρες μας πιο κοντά μεταξύ τους όσον αφορά τη συνεργασία. Η πρόσφατη αύξηση των επαφών υψηλού επιπέδου υποστήριξε επίσης την τρέχουσα θετική ατμόσφαιρα. Ελπίζω ότι οι διερευνητικές μας επαφές μετά τη Σύνοδο Κορυφής της Θεσσαλονίκης την επόμενη περίοδο θα κάνουν τη διαδικασία ακόμη πιο θετική. Ως Τουρκία και Ελλάδα, πρέπει να μείνουμε μακριά από βήματα και δηλώσεις που θα βλάψουν το περιβάλλον εμπιστοσύνης. Πρέπει να λάβουμε μαζί βήματα σε αυτόν τον τομέα για να προχωρήσει με ασφάλεια η επικείμενη διαδικασία».

Ερωτηθείς για την έκκλησή του από το βήμα του ΟΗΕ για αναγνώριση του ψευδοκράτους, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε«η προσέγγισή μας στο Κυπριακό είναι ξεκάθαρη εδώ και πολύ καιρό. Είναι πλέον ξεκάθαρο αντιληπτό ότι οι φόρμουλες της ομοσπονδίας δεν είναι ρεαλιστικές και δεν θα λειτουργήσουν. Η απόρριψη αυτής της αλήθειας δεν είναι παρά επιβολή αδιεξόδου στο νησί. Προσπαθήσαμε να βρούμε μια λύση δύο κρατών, δίκαιη και μόνιμη στην Κύπρο. Καλέσαμε τους συνομιλητές μας να το διασφαλίσουν. Κάναμε άλλη μια πρόσκληση στη διεθνή κοινότητα. Η αναγνώριση της ‘τδβκ’ ως ανεξάρτητου κράτους είναι το μόνο και πιο αποτελεσματικό βήμα που θα συμβάλει στη λύση του Κυπριακού. Δεν αναγνωρίζουμε άλλες επιλογές εκτός από αυτήν. Είμαστε αποφασισμένοι να διατηρήσουμε τα δικαιώματα της ‘τδβκ’ μέχρι τέλους, στο πλαίσιο του δικαιώματος του εγγυητή που μας παραχωρεί το διεθνές δίκαιο. Αναμένουμε ότι η πόρτα που άνοιξε με την ένταξή της στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών ως μέλος παρατηρητή θα συνεχιστεί. Η αναγνώριση της ‘τδβκ’ ως ανεξάρτητου κράτους από τη μία χώρα μετά την άλλη υπηρετεί την ειρήνη και την ηρεμία στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο επόμενος οδικός μας χάρτης περιλαμβάνει αποτελεσματικά βήματα που πρέπει να γίνουν προς την πλήρη προστασία των δικαιωμάτων της ‘τδβκ’ και την ένταξή της στο διεθνές σύστημα».

