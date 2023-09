Κοινωνία

Βόλος - Καθηγήτρια: “Η πόρτα του σχολείου έπεσε πάνω μου και με πλάκωσε” (βίντεο)

Η υποδιευθύντρια του ΕΠΑΛ τραυματίστηκε στο κεφάλι, όταν κατέρρευσε η πόρτα του σχολείου, ενώ προσπαθούσε να την ασφαλίσει, μαζί με συνάδελφο της, που την μετέφερε στο νοσοκομείο,

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε την Παρασκευή η Νατάσσα Οικονόμου, υποδιευθύντρια του 2ου ΕΠΑΛ Βόλου, η οποία τραυματίστηκε στο κεφάλι, το βράδυ της Τετάρτης, όταν μαζί με έναν συνάδελφο της, τον οποίο κάλεσε να γυρίσει στο σχολείο, καθώς δεν μπορούσε μόνη της να ασφαλίσει την μεγάλη σιδερένια πόρτα του σχολείου, είδαν την πόρτα να καταρρέει πάνω στην άτυχη καθηγήτρια, η οποία έπεσε στο έδαφος και χτύπησε στο κεφάλι, στα χέρια και τα πόδια.

Ο συνάδελφός της την μετέφερε στο Νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Όπως είπε στην Μαρία Αναστασοπούλου και στον Γιώργο Γρηγοριάδη ευτυχώς ήταν κοντά το αυτοκίνητο της, πάνω στο οποίο βρήκε η πόρτα, αλλιώς τα τραύματα της θα ήταν πολύ πιο σοβαρά.

Στην εκπομπή η καθηγήτρια επανέλαβε την αναφορά και σε αναρτήσεις της στα social media, ότι είχε ζητηθεί πριν λίγες ημέρες από τον Δήμο Βόλου να γίνει έλεγχος για την ασφάλεια και την υγειονομική καθαριότητα του συγκροτήματος ενόψει της έναρξης της σχολικής χρονιάς, κάτι που δεν είχε γίνει μέχρι το ατύχημα και έγινε μια ημέρα μετά, ενώ χαρακτήρισε ευτύχημα ότι δεν είχαν επιστρέψει οι μαθητές στο σχολείο καθώς ίσως υπήρχαν θύματα.

Στην ανάρτηση της, η Νατάσσα Οικονόμου αναφέρει τα εξής:

«Όταν, πριν από λίγες μέρες, αποστείλαμε από το 2ο ΕΠΑΛ Βόλου Εσπερινό (εδραζόμαστε στο Καρτάλειο Διδακτήριο) στον Δήμο Βόλου σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, προκειμένου να ελέγξουν και να διασφαλίσουν οι αρμόδιες Υπηρεσίες τη δομική ασφάλεια και την υγειονομική καθαριότητα του συγκροτήματος ενόψει της έναρξης της σχολικής χρονιάς, δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι συνέτρεχε τόσο ουσιαστικός λόγος για αυτόν τον έλεγχο.

Χτες το βράδυ, γύρω στις 22:15, στην προσπάθειά μου να κλειδώσω την καγκελόπορτα και να ασφαλίσω το σχολείο, βίωσα ένα ισχυρό σοκ. Οι άλλοι συνάδελφοι μόλις είχαν φύγει κι εγώ έμεινα πιο πίσω, να τακτοποιήσω ένα διοικητικό θέμα. Τελειώνοντας, κλείδωσα το γραφείο, έβαλα τα πράγματά μου στο αυτοκίνητο, το οποίο, ευτυχώς, ανέβασα στο πεζοδρόμιο με την όπισθεν προς την είσοδο του σχολείου, και κατέβηκα να κλειδώσω. Η εξωτερική πόρτα, συρόμενη με δύο ρόδες που κυλούν πάνω σε μία ράγα, δεν μετακινούνταν εύκολα και, συνεπώς, δεν μπορούσα να την κλείσω και να την κλειδώσω. Έτσι, τηλεφώνησα σε έναν συνάδελφο που μένει κοντά στο σχολείο, να επιστρέψει, για να με βοηθήσει. Στην προσπάθεια να σύρουμε την πόρτα, ώστε να μπορέσουμε να την κλειδώσουμε, η πόρτα βγήκε από το σίδερο που τη συγκρατούσε στο πάνω μέρος της και έπεσε προς τον δρόμο, στο πεζοδρόμιο. Για καλή μου τύχη, – γιατί είναι σιδερένια, πολύ βαριά πόρτα – η ορμή της ανακόπηκε πάνω στο καπό του αυτοκινήτου μου, αλλά χτυπώντας με στο κεφάλι, με μία δυνατή ώθηση με έριξε κάτω. Ο συνάδελφος με συνόδευσε στο νοσοκομείο, όπου μου παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο χειρουργικό τμήμα και ιατρικές οδηγίες για τις επόμενες ώρες. Ευτυχώς, ο τραυματισμός μου ήταν ελαφρύς, ένα γδάρσιμο στο κεφάλι και μώλωπες στα χέρια και τα πόδια.

Τελικά, σκέφτομαι ότι πάλι καλά που συνέβη το γεγονός αυτό με αυτές τις συνθήκες σε μένα, γιατί θα μπορούσε να έχει συμβεί κάποιο ατύχημα σε βάρος μαθητών/-τριών ή περαστικών και να είναι πιο σοβαρές οι συνέπειες. Γιατί, έτσι όπως στηριζόταν η συγκεκριμένη πόρτα χωρίς ασφάλεια (δείτε στη φωτογραφία το σίδερο στο πάνω μέρος), θα μπορούσαμε να θρηνήσουμε θύματα. Ευχαριστώ θερμά τον νεαρό και την κοπέλα που περνούσαν εκείνη την ώρα και έτρεξαν να μας βοηθήσουν. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι/-ισσες, ζητήστε, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, από τον Δήμο να ελέγξει τα σχολειά σας – και δεν είναι προεκλογική πολεμική εναντίον του, ούτε είναι εμμονικοί όσοι λένε ότι είναι καιρός να ασχοληθεί με τα σοβαρά ζητήματα της πόλης. Και αναζητήστε και οι ίδιοι/-ες πιθανές αιτίες δυνητικού κινδύνου, για να προστατεύσετε τα παιδιά και τους εαυτούς σας. Να είμαστε όλοι και όλες καλά και καλή μας αρχή τις επόμενες μέρες, χωρίς σοβαρά προβλήματα»

