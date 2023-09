Αθλητικά

Γουαδαλαχάρα: Η Σάκκαρη εύκολα στα ημιτελικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κορυφαία Ελληνίδα πρωταθλήτρια βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και επικράτησε της Εμιλιάνα Αράνκγο. Η αντίπαλός της στα ημιτελικά.

-

Στα ημιτελικά του τουρνουά της Γουαδαλαχάρα βρίσκεται η Μαρία Σάκκαρη. Η κορυφαία Ελληνίδα πρωταθλήτρια βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και επικράτησε με 2-0 (6-3, 6-4) της Εμιλιάνα Αράνκγο.

Η Σάκκαρη έδειξε σε όλη την αναμέτρηση ότι ήταν ανώτερη και χρειάστηκε λίγο περισσότερο από μία ώρα για να κάμψει την αντίσταση της Κολομβιανής

.

Επόμενος αντίπαλος της στα ημιτελικά θα είναι η Γαλλίδα Καρολίν Γκαρσία (Νο.11 της παγκόσμιας κατάταξης), η οποία στα προημιτελικά επικράτησε της Αζαρένκα.

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος - Καθηγήτρια: “Η πόρτα του σχολείου έπεσε πάνω μου και με πλάκωσε” (βίντεο)

Κασσελάκης: το λάθος για τα Κατεχόμενα, η επίθεση Αχτσιόγλου και η “επανόρθωση” (βίντεο)

Νέες ταυτότητες: Ανοίγει η πλατφόρμα - Οδηγός για τις αιτήσεις