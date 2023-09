Παράξενα

Βόλος: Της επιτέθηκε στο φανάρι γιατί του έδωσε μικρό φιλοδώρημα

Τρόμος για γυναίκα και δύο παιδιά σε φανάρι του Βόλου. Το χρονικό του επεισοδίου που προκάλεσε ο "καθαριστής" φαναριών.

-

Συναγερμός σήμανε στον Βόλο όπου ένας άνδρας ο οποίος καθαρίζει τζάμια σε φανάρι επιτέθηκε σε γυναίκα με δύο παιδιά γιατί του έδωσε μικρό φιλοδώρημα.

Όπως καταγγέλλει η 36χρονη που προχώρησε σε μήνυσε ο 55χρονος την έβρισε, την απείλησε και τρόμαξε τα ανήλικα που ήταν μαζί της στο αυτοκίνητο.

Το περιστατικό συνέβη το Σάββατο 16/9, και ο 55χρονος οδηγήθηκε χθες, Πέμπτη (21/9) στο Αυτόφωρο ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, κατηγορούμενος για εξύβριση και απειλή.

Όπως κατέθεσε η γυναίκα, ήταν 20:30 το βράδυ όταν σταμάτησε με το αυτοκίνητό της, στο οποίο επέβαιναν τα δύο της παιδιά, σε φανάρια στο ύψος του περιφερειακού. Ο 55χρονος πλησίασε το όχημα για να καθαρίσει το μπροστινό τζάμι και η 36χρονη του έκανε νόημα να μην το κάνει. Εκείνος πάραυτα καθάρισε και η γυναίκα του έδωσε φιλοδώρημα ένα κέρμα των 10 λεπτών.

Ο άνδρας βγήκε εκτός εαυτού και της πέταξε πίσω το κέρμα μέσα από το μισάνοιχτο παράθυρο, ενώ της φώναζε φράσεις στην δική του γλώσσα και από το ύφος του κατάλαβε πως την εξύβρισε. Επίσης, κινήθηκε απειλητικά προς το αυτοκίνητο καδραίνοντας το κοντάρι της σκούπας του, αλλά η 36χρονη πρόλαβε να διαφύγει καθώς το φανάρι άναψε πράσινο. Όπως είπε η ίδια, τα δύο ανήλικα παιδιά της στο πίσω κάθισμα τρόμαξαν και έβαλαν τα κλάματα από το όλο συμβάν.

Τι είπε ο κατηγορούμενος

Στην απολογία του ο 55χρονος,ο οποίος κατέθεσε με τη βοήθεια διερμηνέα, ισχυρίστηκε πως τα γεγονότα δεν εκτυλίχθηκαν με τόσο δραματικό τρόπο, και ο ίδιος δεν θεώρησε το περιστατικό σοβαρό.

Πάραυτα δεν έπεισε το δικαστήριο, το οποίο τον έκρινε ένοχο, επιβάλλοντάς του συνολική ποινή φυλάκισης 7 μηνών με τριετή αναστολή.

Πηγή: thenewspaper.gr

