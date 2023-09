Πολιτική

Βαρουφάκης: Ο Κασσελάκης είναι η “ταφόπλακα” του ΣΥΡΙΖΑ (βίντεο)

Δηκτικά σχόλια από τον Γραμματέα του ΜέΡΑ25, ο οποίος μίλησε στον ΑΝΤ1 και για τον Αλέξη Τσίπρα, τις αναφορές για υπονόμευση του και τις διεργασίες στο κόμμα του ενόψει των ευρωεκλογών.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ήταν την Παρασκευή ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης

«Ποτέ δεν σταμάτησα να παρακολουθώ τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά παρακολουθώ περισσότερο μία κυβέρνηση που κρύβεται πίσω από την κλιματική κρίση. Αποχώρησα από τον ΣΥΡΙΖΑ γιατί θεώρησα προδιαγεγραμμένο το σημείο που έφτασε σήμερα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πεθάνει εδώ και καιρό και ο Κασσελάκης είναι η ταφόπλακα», είπε ο Γιάνης Βαρουφάκης.

Ερωτηθείς για τον Στέφανο Κασσελάκη είπε «Ούτε τον γνωρίζω ούτε τον έχω ακούσει ποτέ ξανά τον κ. Κασσελάκη. Ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ έχει ενστερνιστεί αυτό που του πέρασε ο Τσίπρας ότι το παν είναι η κυβερνησιμότητα, να κυβερνήσεις. Ο Κασσελάκης είναι μία ευκαιρία γι’ αυτό το λόγο, για μία επικοινωνιακή είσοδο στο Μαξίμου».

Σχετικά με τις αναφορές περί υπονόμευσης του Αλέξη Τσίπρα από στελέχη του κόμματος, ο Γιάνης Βαρουφάκης είπε «χωρίς να έχω γνώση και εσωτερική πληροφόρηση αλλά γνωρίζοντας τον Τσίπρα, μπορώ να πω ότι υπάρχει μία παράδοση υπονόμευσης στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν πιστεύω ότι υπονόμευσαν τον Τσίπρα».

Επιτιθέμενος στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 είπε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ εφάρμοσε το πρόγραμμα της τρόικας κατά γράμμα. Και το τέταρτο μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ που θα μας πάει μέχρι το 2060, ήταν γραμμένο στις Βρυξέλλες», ενώ υπογράμμισε ότι «Το ΜέΡΑ 25 είναι ανοιχτό σε διάλογο με όλους τους δυσαρεστημένους ψοφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Έπρεπε να κάνουμε έναν δημιουργικό διάλογο προεκλογικά ακόμα και τώρα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα συμφωνήσουμε».

Προσέθεσε ότι «είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο με τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και άλλους χώρους. Δεν βλέπω το ενδεχόμενο κοινής πολιτικής καθόδου για τις ευρωεκλογές με το ΣΥΡΙΖΑ. Ότι θα κάτσουμε σε διάλογο δεν σημαίνει ότι θα συμπορευτούμε».

Ερωτηθείς σχετικά αποκρίηθηκε ότι «ο Παύλος Πολάκης που ήξερα παλιά δεν έχει σχέση με αυτόν του σήμερα, το ίδιο ισχύει και για τον Τσακαλώτο».

Σχετικά με τις διεργασίες στο ΜέΡΑ25, ο Γιάννης Βαρουφάκης είπε ότι «Από τον Ιούνιο είμαστε στην διαδικασία της αυτοκριτικής για το τι έφταιξε που δεν μπήκαμε στη Βουλή, αλλά για το τι έγινε λάθος και δεν μπήκαμε στη Βουλή δεν έχετε ώρα στην εκπομπή για να μπορέσουμε να το εξηγήσουμε», σχολίασε μειδιώντας.

