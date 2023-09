Life

Κασσελάκης στο “Πρωινό”: Θέλω να αφήσω παρακαταθήκη - Ο Τάιλερ είναι “χρυσή καρδιά” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ξεκαθάρισε για την ιατρική ιδιότητα του συντρόφου και το βιβλίο που του έχουν αφιερώσει. Τι ανέφερε για τον Αλέξη Τσίπρα και τι είπε για τον αντιπολιτευτικό λόγο του ΣΥΡΙΖΑ.

-

Στον Γιάννη Μαλλιαρό και στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε ο Στέφανος Κασσελάκης, λίγες ώρες πριν από την κρίσιμη εσωκομματική εκλογική διαδικασία για την διαδοχή του Αλέξη Τσίπρα.

Ο υποψήφιος Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι εφόσον κερδίσει στις εκλογές της Κυριακής και γίνει Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρξει «δυνατή προοδευτική αντιπολίτευση, θα αποκαλύπτουμε την κακοδιαχείριση από την Νέα Δημοκρατία και θα βγάζουμε μπροστά το δικό μας πρόταγμα για να φέρουμε Δικαιοσύνη».

Ερωτηθείς για την μεταστροφή στελεχών που τις τελευταίες ημέρες δηλώνουν ότι στηρίζουν εκείνον, ο Στέφανος Κασσελάκης είπε ότι «δεν υπάρχουν στρατόπεδα, υπάρχει ένα στυγνό δεξιό πρόσωπο και από την άλλη πλευρά είμαστε εμείς που θέλουμε να χτίσουμε κοινωνικό κράτος».

«Η εικόνα μου είναι ανούσια στον απλό Έλληνα πολίτη που θέλει έναν άνθρωπο να τον ακούει και να του λύνει τα προβλήματα του. Εδώ είναι η πατρίδα μου και θέλω να οδηγήσουμε σε μια παρακαταθήκη για την επόμενη γενιά, όπως έκανε και ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι οικογενειακή απόφαση, το αποφασίσαμε μαζί με τον Τάιλερ», προσέθεσε ο Στέφανος Κασσελάκης.

Σε ερώτηση για τον Τάιλερ Μακμπεθ είπε ότι «ο τίτλος που έχει στις ΗΠΑ είναι αντίστοιχος με αυτόν του παθολόγου – γενικού ιατρού στην Ευρώπη. Μπορεί να κάνει επεμβάσεις, μπορεί να συνταγογραφήσει, ήταν και νοσηλευτής. Έχει περάσει χρόνια στις ΜΕΘ επί κορονοϊού και χωρίς να πάρει απολαβές και μπόνους στο τέλος της χρονιάς. Είναι καταξιωμένος άνθρωπος για την ιατρική».

Μιλώντας για τον σύντροφο του επεσήμανε ότι «Ο Τάιλερ μου έδειξε τι πάει να πει πραγματική ενσυναίσθηση: το πvς μιλούσε στους ασθενείς που ήταν στις ΜΕΘ και ήταν σε κώμα, γιατί είπε ότι μπορεί κάποια στιγμή να ξυπνήσουν. Και όντως μια ασθενής ξύπνησε και είπε θυμάμαι τα πάντα που μου έλεγε και έγραψε ένα βιβλίο που ήταν αφιερωμένο σε εκείνον. Είναι ένα παιδί με χρυσή καρδιά και είναι τιμή μου που τον έχω δίπλα μου».

Ειδήσεις σήμερα:

Ιορδανία - Μπαλωθιές: Καλεσμένος σκότωσε τον γαμπρό πριν τον γάμο! (βίντεο ντοκουμέντο)

Βόλος: Της επιτέθηκε στο φανάρι γιατί του έδωσε μικρό φιλοδώρημα

Νέες ταυτότητες: Ανοίγει η πλατφόρμα - Οδηγός για τις αιτήσεις