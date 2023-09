Υγεία - Περιβάλλον

“Τρέχουμε ενάντια στον Παιδικό Καρκίνο” το Σάββατο στο ΟΑΚΑ (βίντεο)

Αθλητές και καλλιτέχνες στηρίζουν την πρωτοβουλία για τον 3ο Αγώνα Δρόμου «Olympic Health Run», που έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση όλων για τον παιδικό καρκίνο.

Με το σύνθημα “ Τρέχουμε ενάντια στον Παιδικό Καρκίνο - Δώστε πίστη στον αγώνα των παιδιών για ζωή”, το Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου, στο ΟΑΚΑ (Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών) πραγματοποιείται ο 3ος Αγώνας Δρόμου «3rd Olympic Health Run».

Με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για τον Παιδικό Καρκίνο, τον αγώνα προκηρύσσουν ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών με Νεοπλασματικές Παθήσεις “ Η Πίστη” και η Ελληνική Λεμφολογική Εταιρεία.

Την πρωτοβουλία υποστηρίζουν αθλητές, πολιτικοί, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι, οι οποίοι προσκαλούν όλους να συμμετέχουν διατρανώνοντας το μήνυμα: “ Σε αυτόν τον αγώνα νικητής είναι η ζωή”.

Ο αγώνας, που περιλαμβάνει δύο διαδρομές, των 10 χλμ και των 3 χλμ, θα ξεκινήσει στις 17.00.

Η εκκίνηση και ο τερματισμός θα γίνουν εντός του Κεντρικού Σταδίου των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων και η διαδρομή θα διεξαχθεί στην χωμάτινη επιφάνεια του περιβάλλοντος χώρου, ενός ιδιαίτερης ομορφιάς σημείου, που παραπέμπει στους Ολυμπιακούς Αγώνες και φέρνει μνήμες των ημερών του 2004.

Καθώς οι προηγούμενοι δύο αγώνες (1st & 2nd Olympic Health Run), που πραγματοποιήθηκαν με τον σκοπό της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για τον Παιδικό Καρκίνο, στέφθηκαν με ιδιαίτερη επιτυχία, το 3rd Olympic Health Run, έρχεται σε συνέχειά τους και φιλοδοξεί να φέρει ακόμη πιο κοντά όσο περισσότερο κόσμο σε μια γιορτή ζωής για τα παιδιά.

Η Οργανωτική Επιτροπή απευθύνει προς όλους πρόσκληση αυτό το Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2023, να βρεθούμε ξανά από κοντά στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» (Ο.Α.Κ.Α.), για να γιορτάσουμε τη ζωή:

“ Παίρνουμε μέρος στο 3rd Olympic Health Run 2023, ενώνουμε τις φωνές μας και μεταδίδουμε με την παρουσία μας το μήνυμα, πώς να βγούμε όλοι νικητές ενάντια στον Παιδικό Καρκίνο. Ας δώσουμε όλοι μαζί το δυναμικό παρών, να τρέξουμε ενάντια στον Παιδικό Καρκίνο και να βγούμε όλοι νικητές”.

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, ιατρός Ευάγγελος Δημακάκος, χαρακτηρίζει τον παιδικό καρκίνο ως έναν “ ξαφνικό εφιάλτη” τόσο για το παιδί όσο και τους συγγενείς του και επικαλείται τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Μητρώου Ανισοτήτων, ΟΟΣΑ & ΕΕ and Global Cancer Observatory του ΠΟΥ, σύμφωνα με τα οποία κάθε χρόνο στην Ελλάδα προσβάλλονται από τον καρκίνο 16 παιδιά κάτω των 15 ετών, ανά 100.000 άτομα. “ Τα πάντα αλλάζουν στην οικογένεια και ένας σκληρός και δύσκολος Γολγοθάς ξεκινά χωρίς να ξέρεις το τέλος του” περιγράφει ο κ. Δημακάκος, ο οποίος ταυτοχρόνως ωστόσο, εκπέμπει το ευοίωνο μήνυμα ότι η έγκαιρη διάγνωση, η εξειδικευμένη θεραπεία και η υποστήριξη μπορούν να δώσουν ακόμα και την ίαση τόσο στο σώμα όσο και στην ψυχή του παιδιού και της οικογένειάς του.

Γι’ αυτό εκφράζει την πεποίθηση πως “ όλοι μαζί μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον αυτών των παιδιών” και απευθύνει έκκληση συμπαράστασης στον αγώνα τους: “ Η ευαισθητοποίηση Σου είναι η δύναμή τους για να ζήσουν. Βοήθησέ μας!”.

Οι εγγραφές για το 3rd Olympic Health Run 2023 αποκλειστικά? διαδικτυακά? εδω?.

Για την συμμετοχή στον αγώνα προσφέρεται το συμβολικό ποσό των 10 ευρώ.

