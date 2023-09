Παράξενα

ΕΠΑΛ: Τηλεφώνημα για βόμβα προκάλεσε αναστάτωση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύο ανήλικοι τηλεφώνησαν στην Άμεση Δράση προειδοποιώντας για τοποθέτηση βόμβας σε σχολείο, όμως...

-

Φάρσα για βόμβα στο σχολείο τους έκαναν δύο 17χρονοι στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Ο ένας εξ αυτών συνελήφθη, ενώ ο άλλος ταυτοποιήθηκε και αναζητείται στα όρια του αυτοφώρου. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διασπορά ψευδών ειδήσεων.

Οι δύο ανήλικοι τηλεφώνησαν χθες το πρωί στην 'Αμεση Δράση προειδοποιώντας για τοποθέτηση εμπρηστικού μηχανισμού στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης

Αμεσα εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα για αυτές τις περιπτώσεις και στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί για την εξερεύνηση του χώρου.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στον Κορινθιακό: 14 δονήσεις σε 12 ώρες

Νέες ταυτότητες: Ανοίγει η πλατφόρμα - Οδηγός για τις αιτήσεις

Τυνησία: Οι γελοιογραφίες του πρωθυπουργού και η σύλληψη του Ομράν