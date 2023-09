Life

“Μετά τη φωτιά”: Τίποτα δεν θα κάνει στάχτη τη δύναμή τους (εικόνες)

Μάθετε περισσότερα για την υπόθεση και δείτε το τρέιλερ της σειράς που "έρχεται" στον ΑΝΤ1 και αναμένεται να μαγνητίσει το ενδιαφέρον τω τηλεθεατών.

Η Ιωάννα ζει εγκλωβισμένη σε έναν εφιαλτικό γάμο.

Η Ειρήνη ζει ένα ψέμα.

Η Ανθή ζει το όνειρό της.

Σε μία νύχτα η ζωή τους θα αλλάξει… για πάντα.

Τίποτα δεν θα κάνει στάχτη τη δύναμή τους.

Τρεις γυναίκες, μετά από μια καταστροφική πυρκαγιά, θα προσπαθήσουν να ξαναχτίσουν τις ζωές τους και να ακολουθήσουν τα αληθινά τους «θέλω». Θα καταφέρουν να ξαναγεννηθούν και να βρουν την πραγματική ευτυχία;

Στο δρόμο τους, θα βρεθούν τέσσερις άνδρες που θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην πορεία τους. Ο Άρης και ο Αλέξανδρος θα τις καταδιώξουν, θα τις εξαπατήσουν και θα προσπαθήσουν να τις καταστρέψουν. Ο Οδυσσέας και ο Νίκος θα τους δώσουν το χέρι τους, θα βρεθούν δίπλα τους και θα αγαπήσουν την αλήθεια τους.

Η δραματική σειρά, «ΜΕΤΑ ΤΗ ΦΩΤΙΑ», κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου στις 21:00. Έντονα συναισθήματα και ανατροπές, ανείπωτα μυστικά, δυνατές ερωτικές ιστορίες και αλυσιδωτές συγκρούσεις, σε μια σειρά που βασίζεται σε πραγματικό γεγονός που συνέβη στη Γαλλία το 1897.

H σειρά βασίζεται στο «Le Bazar de la Charite» των Catherine Ramberg και Karine Spreuzkouski, σε σκηνοθεσία Alexandre Laurent, μια παραγωγή της Iris Bucher για την Quad Television, σε συμπαραγωγή με το TF1 και σε συνεργασία με το Netflix.

#MetaTiFwtia

Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Καραντινάκης

Γρηγόρης Καραντινάκης Διασκευή σεναρίου: Ρένα Ρίγγα

Ρένα Ρίγγα Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Δρακουλαράκος, Δημήτρης Λογοθέτης

Γιάννης Δρακουλαράκος, Δημήτρης Λογοθέτης Σκηνογραφία: Δημήτρης Κατσίκης

Δημήτρης Κατσίκης Ενδυματολόγος: Μαρία Κοντοδήμα

Μαρία Κοντοδήμα Casting: Ηρώ Γάλλου

Ηρώ Γάλλου Μοντάζ: Γιώργος Κατσένης

Γιώργος Κατσένης Μουσική: Ειρήνη Σκυλακάκη

Πρωταγωνιστούν: Αντρέας Κωνσταντίνου, Ντόρα Μακρυγιάννη, Λευτέρης Ελευθερίου, Άλκηστις Ζιρώ, Ελπίδα Νικολάου, Nathan Thomas, Γιάννης Καράμπαμπας και η Πηνελόπη Μαρκοπούλου.

Μαζί τους οι: Ζωή Ρηγοπούλου, Χάρης Σώζος, Λουκία Πιστιόλα, Αινείας Τσαμάτης, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Κωνσταντίνος Δανίκας, Θανάσης Μπανούσης, Αντώνης Αντωνάκος, Ζωή Μουκούλη, Διονύσης Λάνης, Αιμίλιος Ράφτης, Προμηθέας Νεραττίνι, Σοφία Τσινάρη, Ηρώ Κισσανδράκη, Αγγελική Καρυστινού, Μαρία-Νεφέλη Δούκα κ.ά.

Και οι μικροί Μάξιμος Γρηγοράτος και Δανάη Ελευθεροπούλου.

Εκτέλεση παραγωγής: Tanweer Productions

