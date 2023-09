Καιρός

Καιρός: Ζέστη και μπόρες το Σάββατο

Πόσο ψηλά θα φτάσει ο υδράργυρος. Τι καιρό θα κάνει την Κυριακή, επιδείνωση με έντονα φαινόμενα αναμένεται από την Δευτέρα. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για το Σάββατο, αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Πιθανότητα τοπικών όμβρων υπάρχει στα ορεινά της Μακεδονίας τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή κατά 3 με 5 βαθμούς και θα φτάσει στα νησιά τους 32 με 34 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, 2 με 4 μποφόρ, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότιοι, με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θα πνέουν άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότιοι, με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλία αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί, 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά της Μακεδονίας είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί, 2 με 4 μποφόρ, στα παραθαλάσσια νότιοι με την ίδια ένταση. Ο υδράργυρος θα δείξει από 17 έως 34 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην δυτική Μακεδονία, 3-4 βαθμούς χαμηλότερα).

Στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις από τις απογευματινές ώρες. Η ορατότητα νωρίς το πρωί θα είναι τοπικά περιορισμένη. Θα πνέουν νότιοι άνεμοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 με 36 βαθμούς Κελσίου (σημ: στο εσωτερικό της Ηπείρου, η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη).

Στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θα πνέουν άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις, 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί, 4 με 5 μποφόρ, τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 και στη νότια Κρήτη έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Θα πνέουν βόρειοι άνεμοι 3-5 μποφόρ, τοπικά στα Δωδεκάνησα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή

Στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια προβλέπονται αραιές νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία θα πυκνώσουν και από τις μεσημβρινές ώρες στα δυτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες, φαινόμενα που αναμένεται να επιδεινωθούν από την Δευτέρα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ. Την Κυριακή, στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία βορειοδυτικοί ίδιας έντασης. Στα ανατολικά θα πνέουν άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και βαθμιαία στα νότια από δυτικές έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και βόρεια και θα φτάσει στα βορειοδυτικά τους 27 με 28 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 32 με 33 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 34 βαθμούς Κελσίου.

