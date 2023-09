Πολιτική

Κακοκαιρία: Έκτακτη σύσκεψη ενόψει των καιρικών φαινομένων

Διυπουργική σύσκεψη στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ενόψει της κακοκαιρίας. Τι προβλέπεται στο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ.

Έκτακτη διυπουργική σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, υπό τον υπουργό Βασίλη Κικίλια για την κακοκαιρία που αναμένεται στη χώρα. Στο επίκεντρο της σύσκεψης θα τεθούν τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα που θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας μεταξύ αυτών και τη Θεσσαλία η οποία είναι ήδη επιβαρυμένη λόγω της κακοκαιρίας «Daniel".

Στη σύσκεψη θα μετέχουν μεταξύ άλλων ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος και οι υφυπουργοί παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης και Γιάννης Μπρατάκος καθώς και τα υπουργεία Εσωτερικών, Υποδομών & Μεταφορών, Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Υγείας, Τουρισμού, Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας. Επιπλέον θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της ΕΛΑΣ, του Πυροσβεστικού Σώματος, του ΓΕΕΘΑ, των Περιφερειών της χώρας, της ΚΕΔΕ, του ΔΕΔΔΗΕ, της ΕΜΥ, μετεωρολόγοι, καθώς και εκπρόσωποι των παραχωρησιούχων διαχείρισης Εθνικού Οδικού Δικτύου.

Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά και τη Δευτέρα θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά τμήματα της Θεσσαλίας την Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία και πιθανόν το Ιόνιο. Την Τρίτη και την Τετάρτη θα επηρεαστούν περισσότερες περιοχές.

Πιο αναλυτικά:

Τη Δευτέρα (25-09-2023) στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια προβλέπονται βροχές ενώ σποραδικές καταιγίδες τοπικά ισχυρές θα εκδηλωθούν κυρίως στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και πιθανόν το Ιόνιο. Σημειώνεται ότι στη Θεσσαλία θα επηρεαστούν κυρίως τα δυτικά τμήματα (νομοί Τρικάλων και Καρδίτσας) και τα δυτικά και βόρεια του νομού Λάρισας.

Την Τρίτη (26-09-2023) στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά (πλην της ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης) προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες. Στη Θεσσαλία τα μεγαλύτερα ύψη βροχής θα σημειωθούν κυρίως στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του νομού Μαγνησίας, καθώς επίσης και στους νομούς Καρδίτσας, Τρικάλων και τις νότιες περιοχές του νομού Λάρισας.

Την Τετάρτη (27-09-2023) σε όλη σχεδόν τη χώρα προβλέπονται βροχές ενώ καταιγίδες τοπικά ισχυρές θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, την ηπειρωτική χώρα και το βόρειο Αιγαίο. Επισημαίνεται ότι στη Θεσσαλία τα μεγαλύτερα ύψη βροχής θα εκδηλωθούν στο νομό Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων καθώς επίσης και στα ανατολικά τμήματα της Μαγνησίας. Ισχυρές καταιγίδες θα εκδηλωθούν επίσης και στην περιοχή των Σποράδων.

Δεδομένου ότι μεσολαβούν τρία εικοσιτετράωρα από την έναρξη των ισχυρών φαινομένων, η ΕΜΥ θα ανανεώνει τα έκτακτα δελτία της ανά δωδεκάωρο και οι επικαιροποιήσεις των εκτάκτων δελτίων θα αποτελούν συνέχεια του παρόντος δελτίου.

