Χανιά: Βρέφος στη ΜΕΘ μετά από πτώση

Η κατάσταση της υγείας του μωρού που έπεσε από ύψος, στα Χανιά.

Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου ένα βρέφος μόλις 9,5 μηνών από τα Χανιά, με σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση.

Το αγοράκι μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων από τους γονείς του νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης καθώς – σύμφωνα με πληροφορίες – οι γονείς ανέφεραν πως το βρέφος είχε τραυματισθεί μετά από πτώση.

Οι ιατροί στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών μετά τις αναγκαίες εξετάσεις διαπίστωσαν πως το βρέφος είχε υποστεί εκτεταμένη κρανιοεγκεφαλική κάκωση από την οποία είχε προκληθεί επισκληρίδιο αιμάτωμα.

Άμεσα το 9,5 μηνών αγοράκι εισήχθη σε χειρουργείο όπου του έγινε επέμβαση από έμπειρο νευροχειρουργό και στην συνέχεια διεκομίσθη στο Ηράκλειο προκειμένου να νοσηλευθεί στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ.

Πηγή: flashnews.gr

