Οπαδική βία: Ελεύθεροι οι κατηγορούμενοι για επίθεση που άφησε για μήνες σε κώμα έναν 20χρονο

Η αιματηρή επίθεση κατά νεαρού φίλου του Άρη λίγο έλειψε να του στοιχίσει τη ζωή. Πώς είχε γίνει το περιστατικό.

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία των απολογιών των οκτώ κατηγορουμένων για την άγρια επίθεση, με οπαδικά κίνητρα, σε βάρος τεσσάρων φίλων του 'Αρη, το καλοκαίρι του 2019, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, που είχε ως αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό ενός εξ αυτών - ηλικίας 20 ετών - που παρέμεινε επί οκτώ μέρες σε κώμα.

Σήμερα πέρασαν την πόρτα της 2ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης άλλοι πέντε κατηγορούμενοι και - όπως οι πρώτοι τρεις των οποίων οι απολογίες προηγήθηκαν χθες - αφέθηκαν ελεύθεροι: οι περισσότεροι με περιοριστικούς όρους (εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και απαγόρευση εξόδου). Όπως έγινε γνωστό, άπαντες αρνήθηκαν την εμπλοκή τους στο επίδικο περιστατικό.

Οι οκτώ κατηγορούμενοι - φερόμενοι οπαδοί του ΠΑΟΚ και ηλικίας 19 έως 26 ετών - είχαν καταστεί κατηγορούμενοι ύστερα από πολύμηνη αστυνομική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Θεσσαλονίκης. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη μεταξύ άλλων για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, σε βαθμό κακουργήματος, αλλά και σειρά άλλων πλημμελημάτων, συνδεόμενων με τον Αθλητικό Νόμο.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το αιματηρό περιστατικό συνέβη τον Ιούλιο του 2019, μετά από ποδοσφαιρικό αγώνα του 'Αρη με την ΑΕΛ Λεμεσού. Φορώντας μπλούζες με διακριτικά της ομάδας τους, τα τέσσερα θύματα (19 έως 21 ετών, και μεταξύ αυτών δύο δίδυμα αδέλφια) πήγαν να πάρουν φαγητό από το κέντρο της πόλης, πριν επιστρέψουν στα σπίτια τους (σε χωριά εκτός Θεσσαλονίκης). Όταν ο 20χρονος, εκ των θυμάτων, πήγε να βγει από το όχημα δέχθηκε επίθεση από ομάδα ατόμων, ενώ στην προσπάθειά του να διαφύγει καταδιώχθηκε και υπέστη χτυπήματα στο σώμα και κυρίως στο κεφάλι, με μεταλλικές και ξύλινες ράβδους. Καθώς έπεσε αιμόφυρτος στο πεζοδρόμιο, έχοντας χάσει τις αισθήσεις του, οι δράστες επιχείρησαν να του αφαιρέσουν την μπλούζα που φορούσε.

Την ίδια ώρα και οι τρεις φίλοι του δέχθηκαν απειλές ή και σωματική βία, με τους δράστες να απαιτούν να βγάλουν τις μπλούζες τους, προκαλώντας ζημιές στο Ι.Χ. αυτοκίνητό τους. Η επίθεση φαίνεται πως διήρκησε τρία λεπτά και ολοκληρώθηκε όταν κάποιος έδωσε το «σύνθημα» για τη λήξη και την αποχώρηση των δραστών.

Περίοικοι κάλεσαν το ΕΚΑΒ που παρέλαβε δύο από τους παθόντες και τους μετέφερε στο «Ιπποκράτειο» νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Ο 20χρονος διαγνώστηκε πως υπέστη κρανιοεγκεφαλική κάκωση και υποβλήθηκε άμεσα σε χειρουργική επέμβαση, παραμένοντας διασωληνωμένος, σε κώμα και υπό μηχανική υποστήριξη, στη ΜΕΘ.

Αστυνομικοί συνέλεξαν υλικό από παρακείμενες κάμερες ασφαλείας που κατέγραψαν ύποπτες κινήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Καμάρας, με την επίμαχη επίθεση πάντως να μην καταγράφεται. Αναλύοντας το υλικό αυτό διαπιστώθηκε ότι 20 λεπτά πριν από το περιστατικό, τουλάχιστον 12 άτομα προσέγγισαν το σημείο της επίθεσης και ανάμεσα σ' αυτούς ήταν και οι 8 κατηγορούμενοι οι οποίοι είτε συμμετείχαν ενεργά είτε επόπτευαν τον χώρο, παρέχοντας συνδρομή στους φυσικούς δράστες.

Για την παραπομπή τους ή μη σε δίκη θα αποφασίσει με βούλευμα το αρμόδιο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών.

