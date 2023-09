Life

Οι “Ψυχοκόρες” στον ΑΝΤ1 για δύο Κυριακές με τέσσερα επεισόδια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από τον ΑΝΤ1+ στον ΑΝΤ1 για δύο Κυριακές με τέσσερα μοναδικά επεισόδια.

-

Οι «Ψυχοκο?ρες», η νέα δραματική υπερπαραγωγή εποχής, που προβάλλεται στο ΑΝΤ1+ και έχει κάνει αίσθηση στο κοινό, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές, έρχονται στον ΑΝΤ1 για δύο μοναδικές Κυριακές.

Τα 4 πρώτα συναρπαστικά επεισόδια της συγκλονιστικής ιστορίας της Μαρίκας, της Βασιλικής, της Φρόσως και της Δεσποινιώς, θα παρουσιαστούν στον ΑΝΤ1 σε μία ειδική προβολή, την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου και την Κυριακή 1η Οκτωβρίου στις 21:00.

Τέσσερις αχώριστες αδελφές καταλήγουν σε τρεις διαφορετικές οικογένειες.

Θα μπορέσουν να ξανασμίξουν;

Βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα και αληθινές μαρτυρίες, η νέα σειρά που προβάλλεται στο ΑΝΤ1+ αποκαλύπτει αθέατες πτυχές του θεσμού, που λειτουργούσε για χρόνια ως άτυπη μορφή υιοθεσίας και υποδούλωσης. Νεαρά κορίτσια που λαχταρούσαν να αποδράσουν από την ανελέητη φτώχεια της επαρχίας, κατέληγαν, τελικά, σε μια χρυσή φυλακή, όπου τους υπόσχονταν ασφάλεια με αντάλλαγμα την τυφλή υποταγή.

Σε σκηνοθεσία Μιχάλη Χαραλαμπίδη, πρωτότυπο σενάριο Πέννυς Φυλακτάκη και Βαγγέλη Νάση, με ένα all-star cast και πλοκή που κόβει την ανάσα, οι «Ψυχοκόρες» μάς προσκαλούν να σκύψουμε στην κλειδαρότρυπα μιας εποχής τρομοκρατίας, αλλά και ελπίδας. Μιας εποχής όπου το γυναικείο σώμα ήταν, ταυτόχρονα, τόπος ιερός και νόμισμα επιβίωσης και όπου σε κάθε λαμπερό αρχοντικό υπήρχε κι ένα σκοτεινό υπόγειο γεμάτο μυστικά.

Η ιστορία

Δεκαετία του ’50. Οι τέσσερις αδελφές Πολύζου εγκαταλείπουν τον τόπο τους, κυνηγώντας το όνειρο μιας καλύτερης ζωής. Μέσα στα αρχοντικά της αριστοκρατίας και της αστικής ζωής, θα έρθουν αντιμέτωπες με τον έρωτα, τον κίνδυνο, τις ίντριγκες και τα μυστικά, που θα τις απομακρύνουν όλο και πιο πολύ από την τελευταία επιθυμία της μητέρας τους, να μείνουν για πάντα ενωμένες. Βαδίζοντας σε άγνωστα και επικίνδυνα μονοπάτια, τα τέσσερα κορίτσια θα παλέψουν να ανταμώσουν ξανά. Όμως, πόσο εύκολο θα είναι κάτι τέτοιο στην Αθήνα του ’50, χωρίς πρόσβαση σε τηλέφωνο, χωρίς να ξέρουν γράμματα, με χειρότερο εχθρό τις κυρίες του σπιτιού και με τον φόβο ότι πίσω από κάθε αντρικό χαμόγελο κρύβεται ο χαμός τους;

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Επεισόδιο 1 - «Όσους δένει το αίμα, μένουν μαζί»

1950, Κρυοπηγή Θράκης. Η οικογένεια Πολύζου αρραβωνιάζει τη μεγαλύτερη κόρη, τη Μαρίκα. Η χαρά της οικογένειας, όμως, τελειώνει απότομα όταν η περίθαλψη ενός νεαρού αντάρτη οδηγεί στην εξορία τον πατέρα και η μητέρα αρρωσταίνει βαριά από τον καημό της. Πριν πεθάνει, ορκίζει την Μαρίκα να μην χωρίσει ποτέ από τις αδελφές της, τη Βασιλική, τη Φρόσω και τη Δεσποινιώ. Η φτώχεια, όμως, τις αναγκάζει να μετακομίσουν στην Αθήνα ως ψυχοκόρες σε εύπορες οικογένειες, υπό έναν όρο: να πάνε όλες στο ίδιο σπίτι.

Επεισόδιο 2 - «Καλωσόρισες στο σπιτικό μας»

Φτάνοντας στην Αθήνα, οι τέσσερις αδερφές χωρίζονται και οδηγούνται στα σπίτια που η συγχωριανή τους Βικτωρία κανόνισε να πάνε ως ψυχοκόρες. Στην Αθήνα, η Μαρίκα κι η Δεσποινιώ καταλήγουν στην οικία του βιομηχάνου Κοσμά Κοτρώτση και της ιδιόρρυθμης συζύγου του, Νέλλας, η Βασιλική στην οικία του πολιτικού Ευάγγελου Αρδίτη και της φεμινίστριας κόρης του Μάγιας, ενώ η Φρόσω τυγχάνει θερμής υποδοχής στο σπίτι του μεγαλογαιοκτήμονα Ηλία Νάτση έξω από την Τρίπολη από τη γυναίκα του την Ευανθία, που προσπαθεί να κάνει παιδί.

Δείτε όλα τα διαθέσιμα επεισόδια της κορυφαίας σειράς εποχής «Ψυχοκόρες» κάνοντας εγγραφή αποκλειστικά στο antennaplus.gr. Κάθε Παρασκευή δύο νέα επεισόδια.

#Psyxokores #ant1plus #ant1tv

Ψυχοκόρες (αλφαβητικά)

Μαργαρίτα Αλεξιάδη, Μένια Βουλιώτη, Μαριάννα Κιμούλη, Άννα Λουιζίδη

Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά)

Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Μαρίνα Ασλάνογλου, Νεκταρία Γιαννουδάκη, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Χρήστος Μαλάκης, Δήμητρα Ματσούκα, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιούλικα Σκαφιδά

Σενάριο

Πέννυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης

Σκηνοθεσία

Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Σκηνογράφος

Χρύσα Δαπόντε

Διεύθυνση Φωτογραφίας

Γιάννης Φώτου, Βασίλης Κλωτσοτήρας

Μοντάζ

Στέλλα Φιλιπποπούλου, Σταύρος Σπανός

Μουσική

Σταμάτης Σταματάκης

Concept

Γιάννης Εξηντάρης

Καλλιτεχνική Διεύθυνση

Φρόσω Ράλλη

Εκτ. Παραγωγοί

Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη

Παραγωγή/ Εκτέλεση παραγωγής

Feelgood Productions

Ειδήσεις σήμερα:

Ψέριμος: Πέθανε προσπαθώντας να φτάσει κολυμπώντας στην Ελλάδα από την Τουρκία

Αχαΐα: Κόρη κατήγγειλε για βιασμό τον πατέρα της

Δεύτερη μεταμόσχευση καρδιάς χοίρου σε άνθρωπο (εικόνες)





Gallery