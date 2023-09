Κοινωνία

Στο αυτόφωρο διοικητής αστυνομικού τμήματος μεγάλου νησιού του Αιγαίου

Σύμφωνα με το δημοσίευμα ο ένστολος με μεσάζονταν έναν ιδιώτη εκβίαζαν ιδιοκτήτη κέντρου διασκέδασης, ζητώντας δεκάδες χιλιάδες ευρώ,

Στο αυτόφωρο οδηγήθηκε διοικητής σε μεγάλο νησί του Αιγαίου, που έπεσε στα δίχτυα των αδιάφθορων της ΕΛ.ΑΣ.

Φέρεται να ζητούσε 30.000 ευρώ το χρόνο, από ιδιοκτήτη κέντρου διασκέδασης προκειμένου να μην γίνονται έλεγχοι στο κατάστημά του, σύμφωνα με το cnn.gr.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει ο ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου, ο διοικητής του τμήματος ζητούσε τα χρήματα μέσω ενός άλλου ιδιώτη ο οποίος επίσης συνελήφθη και όταν πια ο κόμπος έφτασε στο χτένι κατήγγειλε τα πάντα στους «αδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ. οι οποίοι προσημείωσαν 30.000 ευρώ και συνέλαβαν τον αστυνομικό σχηματίζοντας σε βάρος του δικογραφία.

