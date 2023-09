Πολιτική

Εργασιακό νομοσχέδιο: Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια

Πέρασε από τη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας με το οποίο έρχονται αλλαγές στα εργασιακά.

Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε επί της Αρχής, των άρθρων και στο σύνολό του το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας «για την ενίσχυση της εργασίας - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 - Απλοποίηση ψηφιακών διαδικασιών και ενίσχυση της Κάρτας Εργασίας - Αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Επιθεώρησης Εργασίας» καθώς και η υπουργική τροπολογία για το ξεπάγωμα των τριετιών και χορήγηση δωρεάν φαρμάκων και πραγματοποιήσεων ιατρικών εξετάσεων έως τις 31 Μαρτίου 20014 στους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας.

Μετά τη διεξαγωγή της ονομαστικής ψηφοφορία που κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ το σχέδιο νόμου ψηφίσθηκε επί της Αρχής με 158 ψήφους «υπέρ» έναντι 138 «κατά»

Επίσης, τα άρθρα του νομοσχεδίου που έθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ στην ονομαστική ψηφοφορία ψηφίσθηκαν ως εξής:

Το άρθρο 9 που αφορά τη δυνατότητα της «παράλληλης εργασίας» ψηφίσθηκε κατά πλειοψηφία λαμβάνοντας 158 θετικές ψήφους, έναντι 108 «κατά» και 30 «παρών».

Το άρθρο 10 που αφορά την «Ελάχιστη προβλεψιμότητα της εργασίας» και αφορά τις προϋποθέσεις για είναι υποχρεωμένος ο εργαζόμενος να δεχθεί να απασχοληθεί από τον εργοδότη, ψηφίσθηκε κατά πλειοψηφία καθώς έλαβε 158 θετικές ψήφους έναντι 138 «κατά».

Το άρθρο 22 που θεσπίζει την τροποποίηση των διαδικασιών της «Καταχώρησης αλλαγής ωραρίου και υπερωριών στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» από επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στην ψηφιακή κάρτα εργασίας» και τις κυρώσεις που θα έχει μια επιχείρηση εάν η εργασία εργαζόμενου δεν ταυτοποιείται από τη σήμανση της κάρτας εργασίας του όπως τροποποιήθηκε από τον υπουργό Εργασίας, ψηφίσθηκε με 158 ψήφους έναντι 138 «κατά»

Το άρθρο 25 που αφορά τον «Επιχειρησιακό συντονισμό της Επιθεώρησης Εργασίας για την προστασία της εργασίας» ψηφίσθηκε κατά πλειοψηφία λαμβάνοντας 158 θετικές ψήφους, έναντι 108 «κατά» και 30 «παρών»

Το άρθρο 26 με τις ρυθμίσεις για την απασχόληση την έκτη ημέρα σε επιχειρήσεις που δεν είναι εκ φύσεως συνεχούς λειτουργίας και εφαρμόζουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, ψηφίσθηκε κατά πλειοψηφία από 158 βουλευτές έναντι 108 που το καταψήφισαν και 30 που τοποθετήθηκαν με το «παρών»

Το άρθρο 31 για την «προστασία δικαιώματος στην εργασία» που αφορά την ποινική αντιμετώπιση σε όσους κατά τη διάρκεια απεργίας παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη προσέλευση ή αποχώρηση από τον χώρο εργασίας σε όσους επιθυμούν να εργαστούν ψηφίσθηκε κατά πλειοψηφία από 158 βουλευτές, 126 το καταψήφισαν και 12 τοποθετήθηκαν με το «παρών».

