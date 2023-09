Life

“Disaster Theories” – “Ο πλανήτης καίγεται”: Νέο ντοκιμαντέρ στον ΑΝΤ1+ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιστήμονες μιλούν στον ΑΝΤ1+ για την καταστροφή που προκαλεί η κλιματική κρίση στον πλανήτη.

-

Το «Disaster Theories», η αποκαλυπτική σειρά ντοκιμαντέρ των Antenna Studios που προβάλλεται αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, επανέρχεται στην επικαιρότητα με το καθηλωτικό επεισόδιο: «Ο πλανήτης φλέγεται». Δεδομένης της θεματολογίας του σχετικά με την κλιματική κρίση και την απειλή του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, επιλέχθηκε για να προβληθεί σε πληθώρα φεστιβάλ ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Αφηγητής του Disaster Theories είναι ο Βασίλης Μπισμπίκης, ο οποίος παρουσιάζει τις ιστορίες καθημερινών ανθρώπων που βίωσαν τη σαρωτική δύναμη της φύσης, ενώ 27 κορυφαίοι Έλληνες επιστήμονες καταθέτουν τις σκέψεις και τις ανησυχίες τους για τους υπαρκτούς κινδύνους της σημερινής εποχής. Σεισμοί, τσουνάμια, κυκλώνες, αιφνίδιες πλημμύρες, πυρκαγιές, νέες μολυσματικές ασθένειες, πυρηνικός πόλεμος… Στόχος της σειράς ντοκιμαντέρ, είναι να μιλήσει για την εξέλιξη αυτών των φαινομένων στην Ελλάδα και για το τι πρέπει να αναμένουμε στο προσεχές μέλλον.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Disaster Theories» προβλήθηκε στις 12/08/2023 στο 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας (Link), όπου έλαβε το 3ο Βραβείο Φεστιβάλ Ελληνικής Ταινίας Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους. Ταυτόχρονα, το Disaster Theories ανοίγει τα φτερά του για το εξωτερικό, με την προβολή του στο «Bio Film Festival» στην Ιταλία, που πραγματοποιήθηκε τη 1η Σεπτεμβρίου 2023. Ενώ, έχει προγραμματιστεί να προβληθεί στις 27 Οκτωβρίου 2023 στην Κίνα, στο πλαίσιο του «Handle Climate Change Film Festival» και στις 25 Νοεμβρίου 2023 στο «Nature & Culture – International Poetry Film Festival» στη Δανία.

Το «Disaster Theories» αναδεικνύει τόσο την επιστημονική μελέτη και την αναγκαιότητα προετοιμασίας της πολιτείας για την αντιμετώπιση αυτών των ακραίων φαινομένων όσο και την προσωπική σκοπιά της ανθρώπινης απώλειας και της εικόνας καταστροφής της επόμενης ημέρας.

Όλος ο κύκλος του «Disaster Theories» είναι διαθέσιμος αποκλειστικά στο ANT1+ με εγγραφή στο www.antennaplus.gr

Συντελεστές

Αφήγηση: Βασίλης Μπισμπίκης

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Τζέτζας

Σενάριο-έρευνα: Έμυ Δημητρακοπούλου

Εκτέλεση Παραγωγής: Antenna Studios

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο δυστύχημα στον Πύργο: Νεαρός ξεψύχησε στην άσφαλτο

Μελίνα Παρασκάκη: Καταδικάστηκε η αναισθησιολόγος για τον θάνατο της 4χρονης

Ρόδος: Άγριος ξυλοδαρμός 13χρονης από 15χρονες μαθήτριες στο ίδιο σχολείο (εικόνες)