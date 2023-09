Αθλητικά

Στίβος: Ο Τεντόγλου υποψήφιος για καλύτερος ευρωπαίος αθλητής του 2023

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι φίλοι του στίβου μπορούν να ψηφίσουν για τους κορυφαίους στα Social media της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, μέχρι τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου.

-

Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι για τρίτη συνεχή χρονιά μεταξύ των δέκα υποψηφίων για τον τίτλο του καλύτερου αθλητή της Ευρώπης. Ο Ολυμπιονίκης του μήκους, που μέσα στο 2023 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου της Βουδαπέστης και στο Ευρωπαϊκό κλειστού της Κωνσταντινούπολης, διεκδικεί το βραβείο του κορυφαίου μαζί με τους Βάρχολμ (400μ. εμπόδια / Νορβηγία), Ντουπλάντις (επί κοντώ / Σουηδία), Σταλ (δισκοβολία / Σουηδία), Ταμπέρι (ύψος / Ιταλία), Νοβίτσκι (σφυροβολία / Πολωνία), Μάρτιν (βάδην / Ισπανία), Κερ (1.500μ. / Μ. Βρετανία), Ινγκεμπρίτσεν (5000μ.-1.500μ. / Νορβηγία).

Στις γυναίκες υποψήφιες είναι οι Βουλέτα (μήκος / Σερβία), Τιάμ (σύνθετα / Βέλγιο), Πέρεζ (Βάδην / Ισπανία), Μούρτο (επί κοντώ / Φινλανδία), Μάχουτσικ (ύψος / Ουκρανία), Κάζμαρεκ (400μ. / Πολωνία), Τζόνσον-Τόμσον (σύνθετα / Μ. Βρετανία), Χόντκινσον (800μ. / Μ. Βρετανία), Χασάν (1.500μ.-5.000μ. / Ολλανδία), Μπολ (400μ. / Ολλανδία).

Οι φίλοι του στίβου μπορούν να ψηφίσουν για τους κορυφαίους στα Social media της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, μέχρι τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Στο αυτόφωρο διοικητής αστυνομικού τμήματος μεγάλου νησιού του Αιγαίου

Εργατικό δυστύχημα – Αγρίνιο: 24χρονος σκοτώθηκε την πρώτη μέρα στη δουλειά!

ΣΥΡΙΖΑ – Πάτρα: Συναγερμός για ύποπτο φάκελο με ζάχαρη άχνη!