Κασσελάκης: Η απάντηση για το “λεκτικό ατόπημα” για τα Κατεχόμενα

Μέσω βίντεο που ανήρτησε σε social media ο Στέφανος Κασσελάκης απάντησε για όσα του καταλογίζονται τις τελευταίες ημέρες.

Απάντηση σχετικά με το «λεκτικό του ατόπημα» για το «κρατίδιο» έδωσε μέσω βίντεο ο Στέφανος Κασσελάκης, ενώ άφησε αιχμές και για το νόμο Κατρούγκαλου.

Στο βίντεο που ανάρτησε στα social media ο υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε την εξωτερική του πολιτική, κάνοντας αναφορές στον Τσίπρα και τον Παπανδρέου.

Η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη

Απαντάω σε ό,τι χειρότερο γράφτηκε μετά το λεκτικό μου ατόπημα.

Όλα εδώ.

Μπροστά σας, αδιαμεσολάβητα.

«Δεν φταίει που δεν ξέρει καλά ελληνικά, είναι άσχετος»

Έχω πολλές φορές αρθρογραφήσει στον αμερικανικό Τύπο για τα εθνικά μας θέματα και τα εθνικά μας δίκαια.

Δυστυχώς στα αγγλικά η σχετική ορολογία είναι εντελώς διαφορετική.

Δεν είμαι τέλειος, σαν εκείνους που έφτιαξαν τον νόμο Κατρούγκαλου.





«Πώς θα πάει να μας εκπροσωπήσει διεθνώς;»

Στα αγγλικά, είναι η απάντηση.

Μέχρι να γίνουν τα ελληνικά μου όπως τα αγγλικά μου, στα αγγλικά.

Λέτε να μην τα μιλάνε στο εξωτερικό;

«Να μας πει τι πρεσβεύει στην εξωτερική πολιτική»

Τις θέσεις μίας πατριωτικής σύγχρονης Αριστεράς, με την παρακαταθήκη που άφησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

Προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας απέναντι σε κάθε απειλή.

Διάλογος με τους γείτονες, μόνο για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας/ΑΟΖ στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, με συγκεκριμένες κόκκινες γραμμές:

-όχι αποστρατιωτικοποίηση των νησιών

-όχι συνεκμετάλλευση πριν οριοθετηθεί η ΑΟΖ





-όχι απεμπόληση του κυριαρχικού μας δικαιώματος για επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια.

«Αποκάλυψε την ατζέντα του, δεν είναι πατριώτης»

Αποκάλυψα ότι… στα ελληνικά θέλω δουλειά.

Εγώ πατάω στην πολιτική παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου και του Αλέξη Τσίπρα στην εξωτερική πολιτική και στα εθνικά μας θέματα.

Δεν έχω στο πλευρό μου κανέναν βουλευτή, που να θεωρεί τη μουσουλμανική μειονότητα τουρκική.

Δεν έχω στο πλευρό μου κανέναν βουλευτή που να πιστεύει ότι δεν υπήρξε γενοκτονία των Ποντίων.

Τα ερωτήματα περί πατριωτισμού αλλού, όχι σ’ εμένα».





