Ρωσία: Ο Ναβάλνι στην απομόνωση για 20η φορά

Ο Ρώσος επικριτής του Πούτιν, βγήκε από την απομόνωση το απόγευμα της Πέμπτης και ξαναμπήκε σε αυτήν το πρωί της Παρασκευής χωρίς να διευκρινιστεί ο λόγος.

Ο Ρώσος πολιτικός της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι ο οποίος εκτίει ποινή φυλάκισης στην αποικία κρατουμένων αριθμός 6 στην πόλη Μελίχοβο στην περιοχή Βλαντίμιρ, εστάλη εκ νέου στην απομόνωση, για εικοστή φορά, αναφέρουν οι συνεργάτες του.

Ο Ναβάλνι είχε βγει μόλις χθες από την απομόνωση, στην οποία είχε σταλεί πριν από εννέα ημέρες και μεταφέρθηκε σε κανονικό κελί.

Οι λόγοι της νέας τιμωρίας που επεβλήθη στον Ναβάλνι δεν διευκρινίζονται. Αυτή την φορά θα παραμείνει στην απομόνωση τέσσερις μέρες.

«Όλα είναι σταθερά. Χθες στις πέντε το απόγευμα με έβγαλαν από την απομόνωση, σήμερα στις οκτώ το πρωί με ξαναέβαλαν στην απομόνωση. Τέσσερις μέρες. Γιατί τόσο λίγο; Επειδή ακριβώς μετά από τέσσερα εικοσιτετράωρα συνεδριάζει το δικαστήριο την έφεση που έχω υποβάλλει. Και η αποικία κρατουμένων μπορεί να ισχυρισθεί: Εμείς σε καμία περίπτωση δεν παραβιάσαμε το δικαίωμα του, ούτε στην απομόνωση δεν είναι. Τόσο ευγενικά», έγραψε ο Ναβάλνι μέσω των συνεργατών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μέχρι στιγμής ο Ναβάλνι έχει περάσει στην απομόνωση 220 ημέρες. Το κελί της απομόνωσης είναι ένα πολύ μικρό κελί για ένα άτομο.

Στις αρχές Αυγούστου το Δικαστήριο της πόλης της Μόσχας καταδίκασε τον Ρώσο πολιτικό της αντιπολίτευσης σε 19 χρόνια κάθειρξης σε αποικία κρατουμένων ειδικού καθεστώτος, με τις κατηγορίες της χρηματοδότησης εξτρεμιστικής δραστηριότητας, την σύσταση εξτρεμιστικής οργάνωσης και εκκλήσεις για εξτρεμιστική δραστηριότητα.

Το ειδικό καθεστώς που επικρατεί στην αποικία κρατουμένων στην οποία εκτίει την ποινή του, επιτρέπει στον Ναβάλνι να έχει δύο σύντομες και μια μακράς διάρκειας συναντήσεις το χρόνο όπως και το δικαίωμα να παραλαμβάνει δύο δέματα τον χρόνο.

