Θεσσαλία: Νέα περιστατικά λεπτοσπείρωσης, αυξήθηκαν τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας

Ενημέρωση από την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας για την υγειονομική κατάσταση στη Θεσσαλία, μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας «Daniel».

Νέα κρούσματα λοιμώξεων του αναπνευστικού και του γαστρεντερικού σημειώθηκαν στη Θεσσαλία το τελευταίο 24ώρο, σύμφωνα με την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Όπως ανακοίνωσε κατά την καθημερινή της ενημέρωση, το τελευταίο 24ώρο έγιναν 1262 προσελεύσεις για νοσήματα, εκ των οποίων διαγνώστηκαν 41 κρούσματα γαστρεντερίτιδας και 91 αναπνευστικά νοσήματα.

Τέσσερις νέες νοσηλείες έγιναν λόγω γαστρεντερίτιδας και οκτώ λόγω λοιμώξεων του αναπνευστικού. Επίσης, ανιχνεύθηκαν με μοριακή μέθοδο ανίχνευσης γενετικού υλικού σε ένα άτομο δύο εντεροπαθογόνα.

Τρία νέα κρούσματα λεπτοσπείρωσης καταγράφηκαν στη Θεσσαλία, δύο στην Καρδίτσα και ένα στη Λάρισα, ενώ σημειώθηκε και ένα κρούσμα του Δυτικού Νείλου.

Το νερό παραμένει ακατάλληλο στην Αγιά, ενώ στην Αργαλαστή Πηλίου είναι κατάλληλο για χρήση.

Έχει, επιπλέον, σταλεί εγκύκλιος για απαγόρευση κολύμβησης στη Λάρισα και τη Μαγνησία, ενώ συνεχίζονται οι δειγματοληψίες σε όστρακα και ψάρια της περιοχής.

Ισχύει η σύσταση για μη χρήση ωμών τροφίμων, αλλά κα η χρήση κατάλληλου ρουχισμού στην περιοχή.

Ολόκληρη η τοποθέτηση της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας

«Σε σχέση με τα δεδομένα δημόσια υγείας, όπως κάθε φορά, θα σας ενημερώσουμε για τα νέα κρούσματα που έχουμε, για τις λοιμώξεις στο γαστρεντερικό, το αναπνευστικό και ό,τι άλλα δεδομένα σχετίζονται με την δημόσια υγεία του πληθυσμού στις περιοχές που έχουν πληγεί από την κακοκαιρία «Daniel» και τα πλημμυρικά φαινόμενα που ακολούθησαν.

Το τελευταίο 24ωρο, δηλαδή κατά το διάστημα από τις 08:00 το πρωί στις 21/9 έως τις 08:00 το πρωί στις 22/9, είχαμε 1.262 προσελεύσεις στα ΤΕΠ των νοσοκομείων της περιοχής. Από αυτές είχαμε 41 κρούσματα νέων λοιμώξεων του γαστρεντερικού και 91 νέα κρούσματα λοιμώξεων του αναπνευστικού. Το τελευταίο 24ωρο έχουμε τέσσερις νέες νοσηλείες λόγω γαστρεντερίτιδας και οκτώ λόγω λοιμώξεων του αναπνευστικού. Επίσης, ανιχνεύθηκαν με μοριακή μέθοδο ανίχνευσης γενετικού υλικού σε ένα άτομο δύο εντεροπαθογόνα.

Με βάση τα καταγεγραμμένα κρούσματα, προς το παρόν δεν έχουμε νέες συρροές κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας σε καμία από τις υπό επιτήρηση περιοχές, ενώ η αύξηση που παρατηρείται καθημερινά στις λοιμώξεις του αναπνευστικού είναι παρόμοιας τάσης με αυτή που παρατηρείται σε όλη τη χώρα. Σχετίζεται με το ότι έχουμε αύξηση των αναπνευστικών λοιμώξεων, και λόγω της Covid αλλά και λόγω άλλων ιώσεων.

Το δίκτυο συνδρομικής επιτήρησης συνεχίζει καθημερινά να καταγράφει τα κρούσματα, λοιμώξεις γαστρεντερικού και αναπνευστικού, στις πληγείσες περιοχές. Και κάνουμε ενδελεχή επιτήρηση σε όλες τις μονάδες υγείας της περιοχής. Τέλος, έχουμε να ανακοινώσουμε σήμερα τρία νέα κρούσματα λεπτοσπείρωσης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, εκ των οποίων δύο είναι στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας και ένα στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας.

Θα ήθελα να πω μερικά πράγματα σε σχέση με αυτή τη νόσο, τη λεπτοσπείρωση, γιατί είναι σημαντικό οι πολίτες -το έχουμε επισημάνει από τις πρώτες μέρες- να μπορούν να προστατευτούν επαρκώς από το να μολυνθούν με αυτή τη νόσο. Η λεπτόσπειρα μεταδίδεται από ούρα ή ιστούς μολυσμένων ζώων -όπως είναι για παράδειγμα τα ποντίκια, τα τρωκτικά- όταν αυτά έρθουν σε επαφή με το στόμα, τη μύτη μας, τα μάτια ή κάποια ανοιχτή πληγή που μπορεί να έχουμε στο δέρμα.

Το λέω αυτό γιατί όλοι όσοι είμαστε στο πεδίο -το ξέρουμε καλά- είναι εύκολο να αποκτήσουμε πληγές όταν είμαστε στην ύπαιθρο, όταν προσπαθούμε να καθαρίσουμε το σπίτι μας μετά από μία τέτοια καταστροφή. Είναι, λοιπόν, σημαντικό, μέσα σε όλα που χρειάζεται να προσέξουμε μέσα σε όλη την ταλαιπωρία που έχουν οι πολίτες -και καταλαβαίνουμε όλοι πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό που περνάνε-, να έχουν κατά νου να μην έρχονται σε επαφή με μολυσμένα νερά όταν έχουν ανοιχτές πληγές. Να τις καλύπτουν με επιθέματα αδιάβροχα, να φορούν στολή προστασίας, ρούχα, για να μειώσουν τον κίνδυνο.

Επίσης, είναι σημαντικό να αποφεύγουμε την επαφή με τα μολυσμένα νερά, υπάρχουν στάσιμα ύδατα, ή στις περιοχές που υπάρχει ακόμα λάσπη. Άρα, σε αυτές τις περιπτώσεις, ξαναλέω, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε κατάλληλο ρουχισμό και υποδήματα. Ξέρετε πολύ καλά την προσπάθεια που είναι σε εξέλιξη, προσπαθούμε να μοιράσουμε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό σε όλες τις περιοχές. Όποιοι έχουν δυσκολία στο να προσεγγιστούν, μπορούν, επίσης, να τηλεφωνούν στις γραμμές του Υπουργείου Υγείας και να μας ζητούν εκ νέου σε περίπτωση που δεν έχει φτάσει σε κάποια περιοχή.

Από εκεί και πέρα, πέρα από την προστασία δηλαδή του δέρματος, ειδικά στα σημεία που έχουμε πληγές, θα πρέπει να αποφεύγουμε να τρώμε αγροτικά προϊόντα, φρούτα και λαχανικά τα οποία καταναλώνονται ωμά, χωρίς να έχουν πλυθεί όπως θα έπρεπε, από περιοχές στις οποίες έχει σημειωθεί πλημμυρικό φαινόμενο.

Επίσης, δεν θα πρέπει να αφήνουμε εκτεθειμένα τρόφιμα, γιατί υπάρχει περίπτωση να έρθουν σε επαφή άμεσα ή έμμεσα με τρωκτικά, όπως είπαμε πριν, με ούρα ή ιστούς ζώων ή με μολυσματικά άλλα προϊόντα, όπως είναι η λάσπη και όλα αυτά που άφησε πίσω της αυτή η πλημμύρα.

Είναι σημαντικό, επίσης, να προστατεύσουμε τα κατοικίδιά μας από την επαφή με τα μολυσμένα ύδατα και τη λάσπη, καθώς και αυτά μπορεί στη συνέχεια να μεταδώσουν σε εμάς λεπτοσπείρωση.

Θέλω να κάνω μία επισήμανση, γιατί πολλές φορές υποτιμούμε τον κίνδυνο όταν έχουμε συμπτώματα. Η κλινική εικόνα της λεπτοσπείρωσης μπορεί να περιλαμβάνει πυρετό, ρίγο, συμπτώματα γρίπης, δηλαδή βήχα, πονόλαιμο, εξάνθημα, μυαλγίες, αρθραλγίες, κεφαλαλγία, ακόμα και ίκτερο, εμετούς, διάρροιες, ερυθρότητα στους οφθαλμούς.

Όποιοι, λοιπόν, συμπολίτες μας αντιμετωπίζουν κάποια από αυτά τα συμπτώματα, παρακαλώ θερμά να προσέρχονται άμεσα στις υπηρεσίες υγείας. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο, καθώς όσο πιο έγκαιρα προσέλθει ο πολίτης στις υπηρεσίες υγείας, τόσο πιο καλή έκβαση κλινική έχει η λεπτοσπείρωση, πιο εύκολα μπορεί να αντιμετωπιστεί και να μην ταλαιπωρηθεί ή να απειληθεί η υγεία του περαιτέρω.

Σε σχέση με το κομμάτι των προληπτικών εμβολιασμών, να πούμε ότι μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί, με την πολύ μεγάλη συμβολή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας, 1.046 εμβολιασμοί έναντι του τετάνου και 80 εμβολιασμοί σε παιδιά που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες έναντι της ηπατίτιδας Α.

Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα κλιμάκια, και των ΤΟΜΥ, της Πρωτοβάθμιας και του ΕΟΔΥ. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν διαμένουν στην περιοχή, έχουν έρθει εδώ για αυτό το σκοπό και δίνουν τη μάχη καθημερινά στο πεδίο. Ο ΕΟΔΥ είναι παρών με διάφορους τρόπους και θέλω να ευχαριστήσω κάθε εργαζόμενο και κάθε επαγγελματία υγείας που συνδράμει σε αυτή τη δύσκολη στιγμή τις υπηρεσίας υγείας και τους πολίτες στην περιοχή της Θεσσαλίας.

Σε σχέση με το νερό, μέχρι σήμερα έχουμε κάνει περί τις 900 δειγματοληψίες σε όλα τα σημεία της περιοχής. Οι αλλαγές που σημειώνονται σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες είναι:

Για τον Δήμο Βόλου, το νερό κρίνεται ακατάλληλο στις Αλυκές, στη Φυτόκο Νέας Ιωνίας.

Και θέλω να πούμε ότι η κατάσταση αυτή είναι δυναμική. Δηλαδή, ο λόγος που κάνουμε τόσες δειγματοληψίες από διαφορετικά σημεία σε όλες τις περιοχές, καθημερινά, είναι ακριβώς γιατί μπορεί τα δεδομένα να αλλάξουν. Μπορεί να μετακινηθούν ύδατα, μπορεί να εισρεύσουν στο δίκτυο φερτά υλικά. Άρα, για να είμαστε βέβαιοι ότι παρέχουμε έγκαιρη, σωστή, αξιόπιστη ενημέρωση στους πολίτες για την κατανάλωση του νερού, κάνουμε καθημερινά δειγματοληψίες και ενδέχεται από μέρα σε μέρα να έχουμε κάποιες διαφοροποιήσεις.

Εκτός από τον Βόλο, στον Δήμο Νοτίου Πηλίου το νερό κρίνεται κατάλληλο στην τοπική κοινότητα Καλών Νερών, στον οικισμό Κάτω Γατζέα, στον οικισμό της Αργαλαστής και στον Λαύκο. Στο Δήμο Αγιάς το νερό κρίνεται ακατάλληλο στις τοπικές κοινότητες Ομολίου, Στομίου και Παλαιόπυργου.

Για την εντομολογική επιτήρηση, σήμερα είχαμε μία νέα σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και σε συντονισμό με τον ΕΟΔΥ και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης επιβεβαιώθηκε ένα κρούσμα ιού Δυτικού Νείλου στην περιοχή της Λάρισας.

Έχουμε εκτιμήσει εκ νέου τα επιδημιολογικά και εντομολογικά δεδομένα της λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στις πληγείσες περιοχές, με δεδομένα που είχαμε πριν τα πλημμυρικά φαινόμενα και μετά, και θα έχουμε επιπλέον δράση σε 17 περιοχές με κουνούπια προκειμένου να αντιμετωπίσουμε ακόμα πιο αποτελεσματικά το φαινόμενο.

Έχουμε, δηλαδή, προτείνει ακμαιοκτονίες με εκνέφωση σε δύο οικισμούς, έχουμε κοινοποιήσει σχετική εγκύκλιο στην Περιφέρεια για να προβεί σε ψεκασμούς με βάση το επίπεδο κινδύνου που έχει κάθε περιοχή σε όλη τη Θεσσαλία, σε όλο το κομμάτι που έχουν πληγεί οι περιοχές από την πλημμύρα.

Ταυτοποιήσαμε συνολικά περίπου 2.500 κουνούπια εκ των οποίων το 27% αφορούσε σε κουνούπια γένους Culex, που είναι οι διαβιβαστές του ιού του Δυτικού Νείλου, ενώ έγινε έλεγχος ανίχνευσης του ιού σε 12 σταθμούς με αρνητικά αποτελέσματα.

Παράλληλα, συνεχίζουμε καμπάνια ενημέρωσης χωριό-χωριό, το ξαναλέω, σπίτι-σπίτι. Με τις ΚΟΜΥ του ΕΟΔΥ και τις ΤΟΜΥ της Περιφέρειας μοιράζουμε αντικουνουπικά, εξηγούμε στους πολίτες τα μέτρα προστασίας και στεκόμαστε δίπλα τους με κάθε δυνατό τρόπο.

Πέρα από αυτό, έχουμε στείλει επιπλέον εγκύκλιο από το Υπουργείο Υγείας στις αρμόδιες υπηρεσίες δημόσιας υγείας των Περιφερειών, ούτως ώστε όπου υπάρχουν ακτές κολύμβησης με ορατή ρύπανση, να απαγορεύεται η κολύμβηση.

Παράλληλα, σε κάθε περίπτωση, είτε έχουμε ρύπανση είτε όχι, λαμβάνουμε δείγματα από την Περιφέρεια της Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, όπου σημειώθηκαν διάφορες περιπτώσεις που είχαμε φερτά υλικά. Χθες, ξεκινήσαμε, επίσης, έκτακτες δειγματοληψίες στις ακτές κολύμβησης της Μαγνησίας και της Λάρισας, στην Πιερία, όπου τα εργασιακά αποτελέσματα μετά από τρεις συνεχόμενες δειγματοληψίες συμμορφώνονται με τα νομοθετικά όρια και είναι ασφαλές το νερό για κολύμβηση.

Εφαρμόζουμε προσωρινή απαγόρευση της κολύμβησης σε όλες τις ακτές των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας και Μαγνησίας, με εξαίρεση τις ακτές των Βορείων Σποράδων.

Αναφορικά με τον έλεγχο των οστρακοκαλλιεργειών, σημειώνουμε ότι η εικόνα εξακολουθεί να παραμένει ίδια, δεν έχουμε ιδιαίτερες μεταβολές. Έχουμε κάνει προληπτικά κλείσιμο σε μία ζώνη παραγωγής οστράκων στην Πιερία, γιατί βρίσκεται κοντά στις εκβολές του Πηνειού, χωρίς όμως να γειτνιάζει σε αυτές. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα είναι σε συμμόρφωση με τα νομοθετικά όρια και είναι αρνητικά. Τέλος, χθες, παρελήφθησαν νέα δείγματα οστράκων για μικροβιολογική ανάλυση, για τα οποία αναμένουμε να έχουμε τα αποτελέσματα άμεσα.

Σε σχέση με τα αλιεύματα, θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους πολίτες ότι η σάρκα των ψαριών είναι απαλλαγμένη από μικροοργανισμούς όσο το ψάρι είναι ζωντανό. Ως εκ τούτου, δεν συντρέχει λόγος απαγόρευσης της αλιείας ή περαιτέρω ανησυχίας για την ασφάλεια του τροφίμου και την κατανάλωσή του.

Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι αυτή η μάχη δίνεται με πάρα πολλούς τρόπους: στο πεδίο, από τους επαγγελματίες υγείας, τους επιστήμονες -του ΕΟΔΥ και όχι μόνο-, την ιατρική κοινότητα σε όλη τη Θεσσαλία και πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι μας συνδράμουν και στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και βέβαια, καθηγητές εξειδικευμένους και από άλλους φορείς και Υπουργεία.

Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους. Συνεχίζουμε τον αγώνα μέχρι κάθε πολίτης να είναι ασφαλής».

