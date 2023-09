Κοινωνία

Μέγαρα – Νέα Πέραμος: Εξάρθρωση συμμορίας που είχε “ρημάξει” την ευρύτερη περιοχή

Αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 19χρονο λίγο μετά από τη διάρρηξη σπιτιού και ταυτοποίησαν ακόμη 3 μέλη της συμμορίας.

Αποδομήθηκε από την Αστυνομία συμμορία που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές από οικίες στην περιοχή των Μεγάρων. Συγκεκριμένα συνελήφθη, το απόγευμα την Τετάρτη (20-9-2023) στα Μέγαρα 19χρονος ημεδαπός, ως μέλος συμμορίας που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές και βία κατά υπαλλήλων, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται τρεις συνεργοί του.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ το απόγευμα της Τετάρτης ο 19χρονος εισήλθε σε σπίτι στα Μέγαρα, αφαίρεσε κουτί με χρυσαφικά και διέφυγε με αυτοκίνητο. Λίγο αργότερα, αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα και παρά την αντίσταση που προέβαλε ο 19χρονος, τον ακινητοποίησαν. Κατά τον λεπτομερή έλεγχο, εντός του οχήματος βρέθηκαν τα χρυσαφικά που είχε αφαιρέσει νωρίτερα και αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη τους.

Κατά τη χαρτογράφηση της εγκληματικής τους δράσης που έκανε η Αστυνομία, προέκυψε ότι ο 19χρονος από κοινού με τους συνεργούς του, κινούμενοι με όχημα προσέγγιζαν σπίτια και αφού αποκτούσαν πρόσβαση στο εσωτερικό τους εντόπιζαν τιμαλφή, τα οποία τοποθετούσαν μέσα σε μαξιλαροθήκη και διέφευγαν.

Προκειμένου να αποφύγουν τον εντοπισμό τους, στάθμευαν σε κοντινό σημείο το επιχειρησιακό τους αυτοκίνητο και μετέβαιναν στα σπίτια-στόχους με πατίνια και ποδήλατα, ενώ κάποιος ήταν επιφορτισμένος με το ρόλο του τσιλιαδόρου.

Από τη μέχρι στιγμή προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί επιπλέον 2 περιπτώσεις κλοπών από οικίες στη Νέα Πέραμο και στα Μέγαρα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα για τη συμμετοχή τους σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις συνεχίζεται.

