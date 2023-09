Κοινωνία

Γυναικακτονία στη Ζάκυνθο: Ισόβια στον 51χρονο που μαχαίρωσε τη γυναίκα του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η γυναικοκτονία που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο αναβίωσε στα δικαστήρια της Πάτρας.

-

Σε ισόβια κάθειρξη , χωρίς να του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό, καταδικάστηκε ο 51χρονος, που τον Ιούλιο του 2022 μαχαίρωσε και σκότωσε την γυναίκα του στο Τσιλιβί της Ζακύνθου.

Η υπόθεση που είχε συγκλονίσει το νησί αλλά και το πανελλήνιο εκδικάστηκε σε πρώτο βαθμό στα δικαστήρια της Πάτρας. Ο δικηγόρος του κατηγορούμενου ,Παναγιώτης Κεφαλληνός, αναφέρθηκε στην απόφαση του δικαστηρίου.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ο 51χρονος αλλοδαπός ξυλοκόπησε και στη συνέχεια έσφαξε με κουζινομάχαιρο τη 41χρονη σύζυγό του, με την οποία είχαν τρία παιδιά, ηλικίας 19, 14 και 8 ετών. Οι αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο, μετά από τηλεφώνημα γειτόνων για ενδοοικογενειακό επεισόδιο, βρήκαν τη γυναίκα αιμόφυρτη και σοβαρά τραυματισμένη. Αμέσως κάλεσαν ασθενοφόρο, αλλά εκείνη κατέληξε λίγα λεπτά αφότου έφτασε στο νοσοκομείο. Έφερε μώλωπες και εκδορές, καθώς και τραύματα στον λαιμό και τον θώρακα από το μαχαίρι

Η συγκλονιστική μαρτυρία του 19χρονου γιου του ζευγαριού

«Η μάνα μου φοβόταν. Έκανε δύο δουλειές για να ζει τα παιδιά της, αλλά και εκείνον. Ο πατέρας μου ξόδευε όλα του τα χρήματα. Τσακωνόντουσαν συχνά. Και εγώ και ο αδελφός μου είχαμε παρέμβει πολλές φορές. Ακόμη και χτυπώντας τον για να φύγει. Αλλα αυτός εκεί» είχε πει ο μεγαλύτερος γιός του ζευγαριού την ημέρα της προσαγωγής του πατέρα του.

Δεν ήταν η πρώτη φορά

Οι γείτονες της περιοχής από την πρώτη στιγμή δήλωναν στις αρχές ότι δυστυχώς δεν ήταν η πρώτη φορά που ο 51χρονος είχε επιτεθεί στη γυναίκα του καθώς είχαν σημειωθεί αρκετά περιστατικά στο παρελθόν. Σύμφωνα με όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, η γυναίκα είχε κάνει καταγγελία ξανά στην Αστυνομία 1,5 μήνα πριν την δολοφονία για ενδοοικογενειακή βία. Ο 51χρονος είχε τότε συλληφθεί από τις αστυνομικές αρχές αλλά στην συνέχεια είχε αφεθεί ελεύθερος.

Πηγή: imerazante.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Στο αυτόφωρο διοικητής αστυνομικού τμήματος μεγάλου νησιού του Αιγαίου

Εργατικό δυστύχημα – Αγρίνιο: 24χρονος σκοτώθηκε την πρώτη μέρα στη δουλειά!

ΣΥΡΙΖΑ – Πάτρα: Συναγερμός για ύποπτο φάκελο με ζάχαρη άχνη!