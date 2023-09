ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Junko Tabei: η πρώτη γυναίκα που κατέκτησε το Έβερεστ

Σαν σήμερα γεννήθηκε η γυναίκα που μέσα σε μια ανδροκρατούμενη κοινωνία κατάφερε να ιδρύσει το Ladies Climbing Club το 1969.

Η γιαπωνέζα Junko Tabei (Γιούνκο Ταμπέι) είναι μια θρυλική μορφή στον χώρο του αλπινισμού και εν γένει της ορειβασίας. Ήταν η πρώτη γυναίκα που κατέκτησε την υψηλότερη κορυφή των Ιμαλαΐων (Έβερεστ) και η πρώτη γυναίκα που πάτησε και στις 7 κορυφές των υψηλότερων βουνών σε κάθε μια από τις 7 ηπείρους. «Μην εγκαταλείπεις. Συνέχισε την αποστολή σου» ήταν η συμβουλή της προς τους νεώτερους συναθλητές της.

Η Γιούνκο Ισιμπάσι, όπως ήταν το πατρικό της επώνυμο, γεννήθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 1939 στην πόλη Μιχάρου της περιφέρειας Φουκουσίμα και μεγάλωσε σε πολύτεκνη οικογένεια. Ανακάλυψε τη χαρά της αναρρίχησης σε ηλικία 10 ετών κατά τη διάρκεια μιας σχολικής εκδρομής στο όρος Νάσου.

Αργότερα, κατά την διάρκεια των πανεπιστημιακών σπουδών της στην αγγλική φιλολογία συμμετείχε σε αναρριχήσεις με συμφοιτητές της, οι οποίοι όμως δεν την δέχτηκαν και μεγάλο ενθουσιασμό. Έτσι το 1969 ίδρυσε την Ιαπωνική Λέσχη Αναρρίχησης Κυριών, αψηφώντας την παραδοσιακή αντίληψη που ήθελε τις γυναίκες να μένουν στο σπίτι και να πλένουν πιάτα, κατά το κοινώς λεγόμενο.

Από εκείνο το σημείο η μικροσκοπική ορειβάτισσα (με ύψος μόλις 1.45μ) βάλθηκε να κατακτήσει τους στόχους της που δεν ήταν άλλοι από τις πρωτιές της κατάκτησης του Έβερεστ και των «7 Κορυφών». Συμπαραστάτης της ήταν ο συναθλητής και μετέπειτα σύζυγός της Μασανόμπου Ταμπέι, με τον οποίο απέκτησε δύο παιδιά.

Στις 16 Μαίου 1975, η Junko Tabei έγινε η πρώτη γυναίκα που ανέβηκε στο Έβερεστ, μόνη αυτή με τον οδηγό της, καθώς η υπόλοιπη αποστολή εγκλωβίστηκε σε χαμηλότερο ύψος και εγκατέλειψε την προσπάθεια. «Θα προτιμούσα να είμαι όχι η πρώτη, αλλά η 36η γυναίκα που ανέβηκε στην ψηλότερη κορυφή του κόσμου» είχε δηλώσει ταπεινά αμέσως μετά την αποστολή της.

Μετά την επιστροφή της στην Ιαπωνία ήταν το πρόσωπο της επικαιρότητας για πολύ καιρό. «Χρειάστηκαν δύο μήνες μέχρι να μπορέσω να εγκατασταθώ στο σπίτι» θυμόταν. «Η τρίχρονη κόρη μου φοβόταν τις κάμερες».

Η Ταμπέι συνέχισε με αμείωτο ενθουσιασμό τις αναρριχήσεις της και στις 26 Ιουνίου 1992 έγινε η πρώτη γυναίκα που κατέκτησε την κορυφή Πουντζάκ Τζάγια της Ινδονησίας κατακτώντας και τις «7 Κορυφές», το όνειρο κάθε ορειβάτη.

Ενδιάμεσα πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην οικολογία και δραστηριοποιήθηκε στην προστασία των βουνών. Δεν σταμάτησε να ορειβατεί ακόμη και όταν διαγνώστηκε με καρκίνο στις ωοθήκες το 2012.

Η Junko Tabei έφυγε από την ζωή στις 20 Οκτωβρίου 2016, σε ηλικία 77 ετών.

