Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Καναδάς δίνει νέα στρατιωτική βοήθεια “μαμούθ” στο Κίεβο

Ο Ζελένσκι θα εκφωνήσει ομιλία στο καναδικό κοινοβούλιο, κάτι που δεν έκανε στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, όπου βρέθηκε χθες.

Η Οτάβα θα παράσχει πρόσθετη στρατιωτική βοήθεια ύψους 650 εκατομμυρίων δολαρίων Καναδά (452 εκατ. ευρώ) στην Ουκρανία για την επόμενη τριετία, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό μιλώντας στο κοινοβούλιο, στην Οτάβα, σήμερα, με την ευκαιρία της επίσκεψης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στη βοήθεια αυτή θα περιληφθεί η παράδοση περίπου 50 θωρακισμένων οχημάτων στο Κίεβο αλλά και η εκπαίδευση Ουκρανών πιλότων σε μαχητικά αεροσκάφη F-16.

Ο Ζελένσκι ζήτησε από τον Καναδά να παραμείνει στο πλευρό της Ουκρανίας «μέχρι τη νίκη». «Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος απευθυνόμενος στον καναδικό λαό. «Είστε μαζί μας από τις πρώτες ημέρες αυτής της εισβολής (…) Ελπίζω ότι θα μείνετε στο πλευρό μας μέχρι τη νίκη μας», πρόσθεσε.

